Hombre asesinado en Medellín alcanzó a llamar a Policía y decir que lo atacó un habitante de calle

Un habitante de calle sería el responsable de quitarle la vida a un hombre de 54 años, identificado como Gonzalo Rojas Ochoa. La víctima, al parecer, fue abordada por tres sujetos que lo intentaron hurtar y con arma cortopunzante lo atacaron.

El hombre herido alcanzó a ser llevado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde intentaron salvarlo, pero perdió la vida. Antes de morir, Gonzalo Rojas alcanzó a informar a las autoridades sobre uno de los señalados agresores, quien es un habitante de calle, quien fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cuando el habitante de calle fue detenido, las autoridades notaron manchas de sangre en su ropa y le incautaron un arma cortopunzante.



Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, dijo ante medios de comunicación que “la víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde finalmente fallece, debido a la agresión con arma cortopunzante. Igualmente, el homicida fue capturado”.

El informe de la Policía indicó lo siguiente: “Mediante llamada a la línea de emergencia 123, informaron de una persona lesionada por arma cortopunzante, identificada como Gonzalo Rojas Ochoa, de 54 años. Al llegar la patrulla de vigilancia al sitio, confirmó que ubicó al hombre lesionado y de manera inmediata lo trasladaron en el vehículo institucional al hospital Pablo Tobón Uribe, donde reportaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones”.

Agregó la Policía que, “la oportuna reacción de las patrullas, unas cuadras más adelante en zona verde la patrulla, logró la ubicación y captura de uno de los implicados en los hechos, un hombre de 30 años, a quien le encontraron 1 arma cortopunzante con la cual al parecer le ocasionaron la lesión a la víctima”.

Además, según el medio *Telemedellín*, la víctima tenía en el bolsillo un llavero, 250.000 pesos en efectivo y un carnet de la Universidad de Antioquia. Aún se desconoce si el hombre tuvo algún tipo de relación con la institución educativa.



Otros ataques de habitantes de calle en Antioquia

Esta agresión es la tercera reportada en Antioquia en el último mes. El primero fue en el municipio de Itagüí, cuando un hombre, identificado como William Cadavid, le quitó la vida a un joven de 19 años, identificado como Esteban Gómez, con un arma cortopunzante. El grave hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, la cual muestra el momento en que el habitante de calle llegó por la espalda de la víctima y le propinó una puñalada en el cuello.

El joven falleció en el sitio y horas después Cadavid fue capturado en un operativo realizado por el Ejército y la Policía Nacional.

En otro hecho, un exfuncionario de la alcaldía de Medellín fue herido también con arma cortopunzante en el barrio La Alpujarra. La víctima, identificada como Luis Fernando Parra Aguilar, es exasesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la capital de Antioquia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, la víctima acababa de salir de una reunión cuando fue abordada por el agresor, quien le causó varias heridas en las manos. Aunque aún no se han esclarecidos los hechos, testigos indicaron que el ataque se produjo porque el exasesor no quiso ceder a una exigencia del agresor.

