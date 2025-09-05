Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombre asesinado en Medellín alcanzó a llamar a Policía y decir que lo atacó un habitante de calle

Hombre asesinado en Medellín alcanzó a llamar a Policía y decir que lo atacó un habitante de calle

Gonzalo Rojas Ochoa habría sido abordado por tres sujetos que lo iban a robar y terminaron atacándolo. El habitante de calle detenido tenía manchas de sangre en la ropa.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:44 p. m.
Hombre asesinado en Medellín alcanzó a llamar a Policía y denunciar que lo atacó habitante de calle
La víctima tenía 54 años -
Archivo