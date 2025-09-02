Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre.

Bogotá enfrentará hoy, 3 de septiembre de 2025, una jornada de cortes de agua que se extenderá entre 24 y 48 horas en varios sectores. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que las interrupciones obedecen a trabajos de conexión de redes en la zona de la avenida El Rincón con la avenida Boyacá, lo que obliga a detener el suministro en barrios específicos de tres localidades principales: Suba, Engativá y Fontibón.

Los cortes no se realizarán de manera simultánea en toda la ciudad, sino de forma sectorizada. Mientras en Suba la suspensión será prolongada, alcanzando hasta 48 horas, con posibilidad de 12 horas adicionales; en otros puntos como en Engativá y Fontibón el corte está programado por 24 horas. El inicio de todas las suspensiones será a las 00:00 horas del miércoles.



Cortes de agua en Bogotá para hoy, 3 de septiembre

Localidad de Suba: suspensión de 48 horas

El corte de agua más largo de la jornada se dará en Suba, donde el servicio estará suspendido desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre hasta la madrugada del viernes 5. La EAAB advirtió que en algunos barrios la recuperación podría tardar un poco más, llegando a un total de 60 horas de afectación. Los sectores comprendidos están delimitados por la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) al sur, la calle 170 (Humedal La Conejera) al norte, la avenida carrera 91 y el río Bogotá al occidente, y los cerros de Suba (Lindaraja) al oriente. Dentro de esa franja, los barrios afectados son:



San Cayetano

Los Naranjos

Aures II

Villa Elisa

Lago de Suba

Aures

Potrerillo

Altos de Chozica

El Rincón

Niza Suba

Tibabuyes Occidental

San Carlos de Suba

El Rincón Norte

La Chucua

Santa Cecilia

Club de Los Lagartos

Salitre Suba

Sabana de Tibabuyes

Lombardía

Campanella

El Pino

Tibabuyes Universal

Bilbao

Santa Teresa de Suba

Tuna

Rincón de Santa Inés

Bosques de San Jorge

El Poa

Rincón de Suba

Tibabuyes II

Sabana de Tibabuyes Norte

Berlín

San Pedro

Tuna Baja

Las Mercedes Suba

Pinos de Lombardía

Las Flores

Puerta del Sol

Costa Azul

Ciudad Hunza

Las Mercedes I

Tibabuyes

Villa Hermosa

La Gaitana

La Gaitana Oriental

Villa María

Tuna Rural

Toscana

Lisboa

Lech Walesa

Ttes. de Colombia

Nueva Tibabuyes

Santa Rita de Suba

La Carolina de Suba

Almirante Colón

Localidades de Engativá y Fontibón: suspensión de 24 horas

El mismo miércoles 3 de septiembre, a la medianoche, comenzará otro corte que impactará a barrios de Engativá, Fontibón y sectores cercanos al aeropuerto El Dorado, así como a la zona industrial de Cota, en donde opera Aguas de La Sabana. Este corte está previsto por 24 horas, lo que significa que el servicio se restablecería hacia la madrugada del jueves 4 de septiembre.

Las zonas delimitadas se ubican entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), desde la avenida calle 26 hasta el río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, en el tramo entre la calle 24 y el Humedal Juan Amarillo. Los barrios comprendidos son:



Luis Carlos Galán

Sabana del Dorado

Bosque Popular

Normandía

La Cabaña

Aeropuerto El Dorado

Centro Engativá II

Quirigua

Primavera

La Estradita

La Riviera

Los Cerezos

Garcés Navas Oriental

Bochica

Las Ferias

Ciudadela Colsubsidio

Quirigua Oriental

Marandú

El Madrigal

Villa Gladys

San José de Fontibón

Palo Blanco

El Real

Metrópolis

El Cortijo

Bolivia

Pueblo Viejo

El Cedro

San Antonio Urbano

La Estrada

El Encanto

La Serena

El Dorado

Álamos

Villa Sagrario

Bonanza

Florencia

Villa Amalia

El Laurel

Villa Luz

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Garcés Navas Sur

Los Álamos

Las Ferias Occidental

Boyacá

Santa Cecilia

Ferrocaja Fontibón

La Faena

Santa Mónica

La Soledad Norte

Puerta de Teja

San Ignacio

San Joaquín

Normandía Occidental

Villas de Granada

Garcés Navas

El Pantano

Villas de Granada I

Autopista Medellín

La Granja

El Muelle

Villa del Mar

Bolivia Oriental

Los Ángeles

Ciudad Bachué I Etapa

París Gaitán

París

Florida Blanca

Santa Rosa

Gran Granada

Bochica II

Ciudad Bachué

Villas de Alcalá

Taborá

Santa Helenita

Julio Flórez

Santa María

El Gaco

Las Navetas

San Antonio Engativá

Jardín Botánico

El Dorado Industrial

El Minuto de Dios

Bellavista Occidental

Punto de suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana)

Kennedy tendrá cortes el jueves 4 de septiembre

Aunque el corte del 3 de septiembre se concentra en Suba, Engativá y Fontibón, la EAAB también confirmó que al día siguiente, jueves 4 de septiembre, desde la medianoche, el servicio de agua será suspendido por 24 horas en varios sectores de la localidad de Kennedy. De esta forma, la ciudad vivirá tres días seguidos con interrupciones de agua en distintas zonas, todas a partir de las 00:00 horas, con variaciones en la duración según la localidad.



