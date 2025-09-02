Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre

Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre

Desde la medianoche del 3 de septiembre comenzará la suspensión programada del servicio en distintas zonas de la capital. Suba, Engativá y Fontibón serán las localidades más impactadas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:59 p. m.
Comparta en:
Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre
Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre. -
Freepik/ Acueducto