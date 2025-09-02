Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre.

Publicidad
Bogotá enfrentará hoy, 3 de septiembre de 2025, una jornada de cortes de agua que se extenderá entre 24 y 48 horas en varios sectores. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que las interrupciones obedecen a trabajos de conexión de redes en la zona de la avenida El Rincón con la avenida Boyacá, lo que obliga a detener el suministro en barrios específicos de tres localidades principales: Suba, Engativá y Fontibón.
Los cortes no se realizarán de manera simultánea en toda la ciudad, sino de forma sectorizada. Mientras en Suba la suspensión será prolongada, alcanzando hasta 48 horas, con posibilidad de 12 horas adicionales; en otros puntos como en Engativá y Fontibón el corte está programado por 24 horas. El inicio de todas las suspensiones será a las 00:00 horas del miércoles.
El corte de agua más largo de la jornada se dará en Suba, donde el servicio estará suspendido desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre hasta la madrugada del viernes 5. La EAAB advirtió que en algunos barrios la recuperación podría tardar un poco más, llegando a un total de 60 horas de afectación. Los sectores comprendidos están delimitados por la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) al sur, la calle 170 (Humedal La Conejera) al norte, la avenida carrera 91 y el río Bogotá al occidente, y los cerros de Suba (Lindaraja) al oriente. Dentro de esa franja, los barrios afectados son:
El mismo miércoles 3 de septiembre, a la medianoche, comenzará otro corte que impactará a barrios de Engativá, Fontibón y sectores cercanos al aeropuerto El Dorado, así como a la zona industrial de Cota, en donde opera Aguas de La Sabana. Este corte está previsto por 24 horas, lo que significa que el servicio se restablecería hacia la madrugada del jueves 4 de septiembre.
Las zonas delimitadas se ubican entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), desde la avenida calle 26 hasta el río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, en el tramo entre la calle 24 y el Humedal Juan Amarillo. Los barrios comprendidos son:
Aunque el corte del 3 de septiembre se concentra en Suba, Engativá y Fontibón, la EAAB también confirmó que al día siguiente, jueves 4 de septiembre, desde la medianoche, el servicio de agua será suspendido por 24 horas en varios sectores de la localidad de Kennedy. De esta forma, la ciudad vivirá tres días seguidos con interrupciones de agua en distintas zonas, todas a partir de las 00:00 horas, con variaciones en la duración según la localidad.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co