Idartes abrió talleres gratuitos para aprender a bailar desde cero en Bogotá: así puede inscribirse

La Danza es una de las expresiones de arte que combina el movimiento y la El Instituto Distrital de las Artes, Idartes, abrió una nueva convocatoria para talleres gratuitos de danza en Bogotá, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en explorar distintos géneros y fortalecer sus habilidades artísticas a través del movimiento.



La oferta hace parte del programa Crea y estará disponible en diferentes centros de formación ubicados en localidades como Engativá, Suba, Kennedy, Los Mártires, Chapinero y Teusaquillo. Los espacios incluyen procesos enfocados en danza contemporánea, salsa, ritmos latinos y danza tradicional colombiana.

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Según informó la entidad, las actividades están dirigidas a personas entre los 6 y los 59 años y combinan ejercicios técnicos, creación colectiva y exploración corporal.

“En los Crea entendemos la danza como una herramienta para fortalecer la confianza, la creatividad y la relación con los otros. Queremos que más personas descubran que el arte también puede hacer parte de su vida cotidiana”, afirmó María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital para las Artes, Idartes.



Talleres para niñas, niños y jóvenes

Dentro de la programación se encuentra un taller de danza contemporánea dirigido a jóvenes entre los 18 y 30 años en el Crea Villas del Dorado, ubicado en la localidad de Engativá.



El proceso está orientado a personas con experiencia previa que quieran fortalecer su interpretación y ampliar sus herramientas narrativas desde el cuerpo. Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.



En el mismo centro artístico también habrá un taller de danza contemporánea y jazz para niñas y niños entre los 6 y 12 años. La propuesta busca trabajar habilidades como elasticidad, flexibilidad y expresión corporal mediante juegos y ejercicios de movimiento.

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Las sesiones de este espacio serán los martes y jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y también incluirán exploración de emociones y posibilidades escénicas tanto físicas como digitales.

Por otro lado, el Crea de La Campiña, en Suba, ofrecerá un taller de salsa dirigido a jóvenes entre los 12 y 17 años. Allí, las y los participantes podrán aprender desde cero por medio de dinámicas, creación de coreografías y actividades orientadas a fortalecer la confianza al bailar.

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Las clases se realizarán los lunes y jueves de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.



Ritmos latinos y danza tradicional para adultos

La programación también contempla talleres para personas adultas interesadas en acercarse a distintos ritmos y expresiones culturales.

En el Crea El Parque, ubicado en la localidad de Santa Fe, se abrirán cupos para un taller de ritmos latinos dirigido a personas entre los 18 y 59 años. El proceso permitirá explorar géneros como salsa, bachata y merengue mediante ejercicios grupales y dinámicas de creación conjunta.

Las sesiones se desarrollarán los lunes y jueves entre las 3:30 p.m. y las 5:30 p.m.

Asimismo, el programa Crea contará con dos talleres enfocados en danza tradicional colombiana.



Horarios y sedes

Crea Roma, en Kennedy: lunes y miércoles de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Crea La Pepita, en Los Mártires: jueves y viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

“Estos procesos no solo enseñan pasos o técnicas. También crean espacios de encuentro, bienestar y construcción colectiva en los territorios. La danza permite reconocernos y relacionarnos de otras maneras”, agregó María Claudia Parias.



¿Cómo puede inscribirse a los talleres gratuitos?

Idartes recalcó que todos los talleres son completamente gratuitos y tendrán cupos limitados hasta completar aforo.

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Las personas interesadas podrán consultar la programación completa y realizar el proceso de inscripción a través del portal oficial del programa Crea o acercándose directamente al centro de formación más cercano.

Para inscribirse será necesario presentar:



Documento de identidad

Recibo de servicio público

Certificado de afiliación a salud con estado activo

Además, la entidad habilitó un formulario en su página web para quienes deseen ser contactados directamente por el equipo del programa Crea y recibir más información sobre los procesos de formación artística disponibles en la ciudad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co