Movilidad Bogotá EN VIVO hoy 18 de junio: bloqueos en calle 26 afectan TransMilenio

En horas de la noche de este jueves, 26 de junio de 2026, se registraron manifestaciones que afectaron la movilidad en Bogotá, específicamente en la calle 26 (avenida El Dorado), con avenida Caracas. Estos bloqueos provocaron demoras en algunas rutas de TransMilenio.



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Según Bogotá Tránsito, manifestantes avanzan por la calle 26 a la altura de la avenida Caracas, en sentido oriente - occidente. Se presenta afectación en la movilidad. Como alternativas viales se recomiendan la calle 19 y la calle 45. Autoridades civiles hacen presencia en el punto para acompañar la movilización y facilitar el flujo vehicular. "Rutas KL10 desvían por la Caracas, K86 y P85 continúan su recorrido por la calle 19 para salir a la Av. Américas", informó TransMilenio en sus redes sociales.

[09:00 p.m.] #GestiónDelTráfico | ⚠️Manifestantes continúan desplazamiento por la calle 26 con Av. Caracas, sentido Oriente - Occidente.

⛔️ Afectación de la movilidad.

🔁Rutas Alternas:

✅Calle 19

✅Calle 45

👮‍♂️Agentes Civiles acompañan y agilizan el tráfico. https://t.co/7cL8Nmycly pic.twitter.com/M5CeTkJUgx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 19, 2026

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