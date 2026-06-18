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Movilidad Bogotá EN VIVO hoy 18 de junio: bloqueos en calle 26 afectan TransMilenio

Según Bogotá Tránsito, hay manifestaciones en la avenida El Dorado con Caracas sentido oriente - occidente. Estas son las rutas que presentan afectación.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Movilidad Bogotá EN VIVO hoy 18 de junio: bloqueos en calle 26 afectan TransMilenio
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Bogotá Tránsito

En horas de la noche de este jueves, 26 de junio de 2026, se registraron manifestaciones que afectaron la movilidad en Bogotá, específicamente en la calle 26 (avenida El Dorado), con avenida Caracas. Estos bloqueos provocaron demoras en algunas rutas de TransMilenio.

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Según Bogotá Tránsito, manifestantes avanzan por la calle 26 a la altura de la avenida Caracas, en sentido oriente - occidente. Se presenta afectación en la movilidad. Como alternativas viales se recomiendan la calle 19 y la calle 45. Autoridades civiles hacen presencia en el punto para acompañar la movilización y facilitar el flujo vehicular. "Rutas KL10 desvían por la Caracas, K86 y P85 continúan su recorrido por la calle 19 para salir a la Av. Américas", informó TransMilenio en sus redes sociales.

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