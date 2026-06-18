Soacha adelanta la ley seca para la segunda vuelta presidencial: a esta hora iniciará

La Alcaldía de Soacha anunció nuevas medidas de orden público para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026. A través de un decreto, la administración municipal estableció restricciones que buscan garantizar la seguridad, la convivencia y el desarrollo normal de la jornada electoral en todo el territorio.



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Entre las decisiones más relevantes se encuentra la ampliación del horario de la ley seca, así como limitaciones en movilidad, uso del espacio público y controles adicionales en zonas cercanas a los puestos de votación.



Ley seca en Soacha tendrá horario más extenso

La medida central adoptada por la administración local es la implementación de la ley seca en un periodo extendido. De acuerdo con el decreto, la restricción regirá desde las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio hasta las 11:59 de la noche del lunes 22 de junio.

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Durante ese tiempo estará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el municipio. Esta decisión tiene como objetivo prevenir alteraciones del orden público y facilitar el control por parte de las autoridades durante el proceso electoral. La ampliación del horario responde a la intención de cubrir no solo la jornada de votación, sino también las horas previas y posteriores, cuando se pueden presentar concentraciones de ciudadanos.

El decreto también establece limitaciones a la realización de actividades públicas. Desde su expedición y hasta el mediodía del 22 de junio, no estarán permitidas caravanas, concentraciones o eventos que no cuenten con autorización previa.



Esta medida busca evitar aglomeraciones y posibles situaciones que afecten el desarrollo de la jornada electoral. Además, pretende reducir riesgos asociados a movilizaciones políticas o manifestaciones en espacios públicos. Las autoridades indicaron que estas restricciones estarán bajo vigilancia permanente de la fuerza pública y las entidades encargadas del control del orden en el municipio.



Otras medidas en Soacha durante las elecciones

Como parte de las disposiciones, la Alcaldía de Soacha también adoptó medidas para garantizar el acceso a los puestos de votación. En ese sentido, se prohibirá el estacionamiento de motocicletas, vehículos particulares, buses y otros automotores en las zonas cercanas a los puntos de votación con mayor afluencia. Esta restricción busca evitar congestiones y permitir una circulación organizada de votantes. Para su cumplimiento, se realizarán operativos de control liderados por autoridades de tránsito y seguridad durante toda la jornada.



Adicionalmente, se prohibe la instalación de tarimas, carpas, equipos de sonido, ventas ambulantes y cualquier ocupación del espacio público en los alrededores de los lugares de votación. La medida pretende mantener despejadas estas áreas y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del voto.

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El decreto incluye otras disposiciones relacionadas con la seguridad. Entre ellas, se mantiene la prohibición del porte de armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, con excepción de los casos autorizados por la normatividad vigente.

Asimismo, no estará permitido el uso de drones sobre los puestos de votación ni sobre las sedes de la Registraduría Municipal durante la jornada electoral. Solo podrán operar aquellos equipos que cuenten con autorización para labores institucionales o de vigilancia. Estas decisiones buscan minimizar riesgos y evitar interferencias en el proceso electoral.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL