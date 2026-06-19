Accidente afectó movilidad en el norte de Bogotá hoy, 19 de junio: vehículo quedó volcado en la vía

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes 19 de junio provocó complicaciones en la movilidad sobre la Autopista Norte de Bogotá, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

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El hecho ocurrió a la altura de la calle 196, en la localidad de Suba, donde una camioneta terminó volcada sobre la calzada en sentido norte-sur. La situación obligó a las autoridades a implementar medidas para controlar el tráfico mientras se adelantan las labores de atención y remoción del vehículo involucrado.



[04:34 a.m.] #GestiónDelTráfico Volcamiento de camioneta en la localidad de Suba, Autonorte con calle 196, sentido Norte - Sur.

⛔Afectación de dos carriles⚠️ Transita con precaución.

👮‍♂️Agentes Civiles agilizan el tráfico y maniobras para retirar el automotor del punto. pic.twitter.com/nNogS4BWo6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 19, 2026