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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidente afectó movilidad en el norte de Bogotá hoy, 19 de junio: vehículo quedó volcado en la vía

Accidente afectó movilidad en el norte de Bogotá hoy, 19 de junio: vehículo quedó volcado en la vía

El volcamiento de un vehículo en la madrugada de este viernes obligó al cierre parcial de la vía en el norte de la capital. Autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Volcamiento de un vehículo afectó movilidad en la autopista norte
Autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones. -
X: @BogotaTransito

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes 19 de junio provocó complicaciones en la movilidad sobre la Autopista Norte de Bogotá, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

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