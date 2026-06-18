Así avanza TransMilenio por la avenida 68 y ya hay fecha para que empiece a operar

El proyecto de la troncal de TransMilenio por la avenida carrera 68 registra un avance cercano al 80% en su ejecución y ya tiene una fecha estimada para el inicio de operación. Esta obra forma parte de uno de los principales proyectos de movilidad en la ciudad, con el objetivo de conectar diferentes zonas a través de un sistema de transporte masivo. La intervención incluye carriles exclusivos para buses, adecuación de estaciones, espacio público, ciclorrutas y mejoras en la infraestructura vial.



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Según la información oficial, el proyecto alcanzó un avance del 82% en junio de 2026, lo que marca un progreso frente al estado en el que se encontraba al inicio de la actual administración distrital. En ese momento, las obras estaban cerca del 42%, lo que refleja un incremento en la ejecución durante este periodo.

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El corredor de la avenida 68 está dividido en varios grupos o tramos. La Administración informó que durante 2026 se espera entregar cinco de estos grupos y completar seis de los nueve que componen el proyecto. Algunos de estos tramos ya presentan avances en elementos clave como carriles mixtos, estaciones de TransMilenio, andenes y espacio público. Además, se han habilitado sectores para la circulación de vehículos particulares y peatones mientras continúan las obras en otros puntos.



¿Cuándo empezará a operar TransMilenio en la avenida 68 de Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, se prevé que los primeros buses comiencen a circular por este corredor en diciembre de 2026. La troncal de la avenida 68 operará con buses duales, que podrán movilizarse tanto por carriles exclusivos como por otros tramos de la vía. Este sistema busca integrarse con el resto de la red de TransMilenio y con otros modos de transporte en la ciudad.

El proyecto contempla estaciones ubicadas a lo largo del corredor, así como conexiones con rutas ya existentes. También incluye infraestructura para peatones y usuarios de bicicleta, con el fin de facilitar los desplazamientos en diferentes medios. En algunos sectores ya se observa la construcción de estaciones y la adecuación de carriles exclusivos, lo que permite visualizar cómo funcionará el sistema una vez entre en operación.



La Alcaldía de Bogotá indicó que varios tramos serán entregados antes de finalizar el año, lo que permitirá habilitar progresivamente el corredor. Estas entregas incluyen segmentos donde ya se encuentran adelantadas las obras de espacio público y transporte.



Entre los objetivos está dejar en funcionamiento una parte significativa de la troncal durante 2026, mientras continúan los trabajos en los segmentos restantes. El avance de este proyecto es seguido por entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad, que tienen a su cargo la supervisión y ejecución de las obras.



Puente de Venecia y otros frentes de obra

Dentro del proyecto se incluye la intervención en el sector de Venecia, donde se construye un puente que hace parte de la solución vial para mejorar la movilidad en esta zona. Esta estructura es uno de los puntos clave del corredor, debido al alto flujo vehicular que se presenta en esa intersección.

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En paralelo, se desarrollan trabajos en diferentes puntos de la avenida, como el tramo entre la calle 46 y la calle 66, así como el sector entre la avenida La Esperanza y la calle 13. En estos lugares se adelantan tareas relacionadas con estaciones, carriles para buses y adecuación del entorno urbano. Las autoridades también han señalado que algunos tramos presentaron retrasos por dificultades con contratistas, pero actualmente registran avances que permiten proyectar su entrega dentro del cronograma previsto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL