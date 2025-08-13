Imágenes y video de accidente múltiple con rutas escolares en norte de Bogotá: reportan fallecido

La mañana de este miércoles 13 de agosto, un grave accidente de tránsito paralizó la movilidad en el norte de Bogotá y dejó como saldo una persona fallecida. El hecho se registró sobre las 8:30 a. m. en la localidad de Usaquén, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente, e involucró varios vehículos, entre ellos dos buses escolares, un bus del SITP, una volqueta, un automóvil particular y dos motocicletas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, la víctima fatal fue un motociclista que perdió la vida en el lugar. Las autoridades confirmaron que no hubo menores de edad lesionados pese a que dos de los vehículos implicados eran buses de transporte escolar.

En videos y fotografías tomadas por testigos se aprecia la magnitud del siniestro. Un bus zonal verde del SITP permanece detenido a un costado de la vía, con daños visibles en la parte lateral. Muy cerca, una volqueta azul de gran tamaño se encuentra detenida en medio del carril, con una de las motocicletas atrapada bajo su estructura.

Los dos buses escolares involucrados, identificables por sus placas blancas —propias de los vehículos de servicio público especial que realizan transporte empresarial, escolar, turístico o de salud—, se observan colisionados contra el bus zonal en la parte posterior de la calzada. Una segunda motocicleta se observa en el pavimento, mientras que el automóvil particular implicado en el accidente también presenta afectaciones en su carrocería.

La Secretaría de Movilidad informó que, tras el choque, fue necesario realizar un cierre total de la calle 170 a la altura de la carrera 12 para atender la emergencia. “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén entre dos buses escolares, bus zonal, volqueta, automóvil y dos motociclistas. Un motociclista fallecido, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente. No se reportan menores de edad lesionados”, indicó la entidad en su primer reporte de las 8:31 a. m.

Minutos después, hacia las 8:40 a. m., la entidad agregó que “al momento se tiene cierre vial sobre la calle 170 a la altura de la carrera 12, por siniestro múltiple con fatalidad, unidad de criminalística en desplazamiento. Unidades de Transito, Bomberos de Bogotá y Grupo Guía en el punto”.

La presencia de la unidad de criminalística fue necesaria para realizar el levantamiento del cuerpo del motociclista. El accidente generó un fuerte represamiento vehicular en la zona, afectando no solo la calle 170 sino también las vías aledañas. Hasta el momento no se ha levantado la medida de cierre en la zona.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas por la calle 183 o la calle 153 para evitar la congestión. Los uniformados de la Policía de Tránsito, junto con el Grupo Guía, se encuentran trabajando en la regulación del tráfico y en la remoción de los vehículos involucrados.

Por lo pronto, no se han revelado las causas exactas del accidente y se informó que las autoridades iniciaron las labores de investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió la colisión múltiple. Se espera que en las indagaciones se revisen factores como la velocidad de los vehículos, posibles fallas mecánicas y condiciones de la vía.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

