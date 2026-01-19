Impactantes imágenes del accidente múltiple en el sur de Bogotá que dejó un peatón muerto

Impactantes y dolorosas imágenes dan cuenta de la magnitud del grave accidente múltiple registrado en la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 en el sur de Bogotá, un hecho que dejó como saldo la muerte de un peatón y varias personas lesionadas. El siniestro ocurrió en la carrera 18L con calle 65B Sur, en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar, y es atendido por las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas.



En los diferentes registros fotográficos y audiovisuales que circulan, se observa una camioneta de color azul volcada sobre la vía, a pocos metros de un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Según la información preliminar, este vehículo habría perdido el control tras presentar una falla mecánica, situación que desencadenó la cadena de impactos que terminó en tragedia.

Policía de Tránsito Bogotá

Las imágenes también evidencian una de las consecuencias más graves del choque, un vehículo particular de color azul que terminó incrustado en la parte trasera de un bus del SITP. En las fotografías se aprecian las ventanas del automotor completamente destruidas y parte de su estructura severamente afectada, lo que da cuenta de la fuerza del impacto. El bus, que se encontraba detenido en el paradero, resultó con daños visibles en su parte posterior.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente se presentó sobre las 9:10 de la mañana y generó afectación total de la vía durante varias horas, mientras los organismos de emergencia atendían la situación. Al lugar llegaron unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles, la Secretaría de Movilidad, la Policía de Tránsito de Bogotá y el equipo de criminalística, encargados de realizar la inspección técnica y el levantamiento correspondiente.



Captura de pantalla

Las autoridades confirmaron que en el siniestro estuvieron involucrados un bus del SITP, tres vehículos particulares y un peatón. El conductor del bus, afiliado a la empresa Masivo Capital, resultó ileso. Asimismo, uno de los conductores de camioneta no presentó lesiones. Sin embargo, otros dos conductores de vehículos particulares sí resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. En total, seis personas resultaron lesionadas.

La víctima fatal fue identificada como un ciudadano venezolano de 74 años, quien se encontraba como peatón en el sector y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Las autoridades reiteraron que, pese a versiones iniciales que hablaban de más fallecidos, hasta el momento solo se ha confirmado una víctima mortal.

Según la hipótesis preliminar, la camioneta de placas SFI793 habría presentado una falla en el sistema de frenos dos cuadras antes del punto final del accidente. El vehículo, sin control, habría arrollado al peatón y posteriormente colisionado con los otros automotores que se encontraban detenidos en el paradero del SITP.

El coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, explicó que “se presenta un choque múltiple donde se ven inmersos tres vehículos del servicio particular y un bus del sistema público de la ciudad. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros tres vehículos”.

Noticias Caracol conoció el video del momento del siniestro vial que se registró en la mañana de este lunes en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar, y que dejó una persona muerta y varias heridas.



Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en el que la camioneta pierde el control, imágenes que ya hacen parte del material probatorio y serán analizadas por la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este lamentable hecho.

