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Incendio en humedal Jaboque, cerca al parque La Florida de Bogotá enciende las alarmas de habitantes

La emergencia es atendida por unidades de tres estaciones de Bomberos de Bogotá, con apoyo de Bomberos Cota.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Incendio en humedal Jaboque
Imágenes del incendio en humedal Jaboque
Suministrada

Un incendio forestal se registra en horas de la tarde de este jueves 30 de julio en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de atención por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los testigos de la columna de humo que se levanta en el sector han hecho registro del incendio, que está muy cerca del parque La Florida.

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De acuerdo con el reporte entregado por el organismo de emergencias, el incendio es atendido por personal operativo de tres estaciones de Bomberos de Bogotá, que trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda hacia otras áreas del ecosistema. Para atender la emergencia fueron desplegados dos carrotanques, dos máquinas extintoras y una camioneta, además del apoyo de Bomberos Cota, que se sumó a las labores de control debido a la magnitud del incendio.

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Las autoridades también informaron que el Equipo de Aeronaves No Tripuladas realiza sobrevuelos con drones para evaluar el comportamiento del fuego desde el aire y fortalecer la estrategia de ataque en los puntos de mayor afectación.

NOTICIA EN DESARROLLO

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