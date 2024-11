Intento de robo en Bogotá terminó en balacera: una persona quedó herida

En la mañana de este miércoles 6 de noviembre de 2024 se registró un intento de robo en inmediaciones de una entidad bancaria en el sector de la avenida Rojas, en la localidad de Engativá (Bogotá), que dejó a una persona herida tras desatarse una balacera.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió en la calle 72 con carrera 69 en la capital del país. Unos delincuentes interceptaron a un cliente que salía de un banco, aparentemente, con una suma de dinero en efectivo en su poder.

Según la información recopilada por Blu Radio, algunos testigos señalaron que los ladrones no lograron llevar a cabo el hurto, pues la víctima se resistió y no entregó el dinero. No obstante, propiciaron una balacera que dejó a una persona herida.

Las autoridades locales indicaron que el cliente del banco quedó con una lesión causada por un arma traumática en un pie. Los delincuentes huyeron del lugar de los hechos, por lo que la Policía ha iniciado una investigación para dar con el paradero de los responsables.

Por ahora se desconoce la identidad de la persona que resultó herida en el tiroteo.

