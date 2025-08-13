¿La ha visto? Buscan a niña de diez años con síndrome de Down en Cajicá, Cundinamarca: esto se sabe

En el municipio de Cajicá, Cundinamarca, desde hace más de 18 horas se inició una intensa búsqueda de una menor de 10 años con síndrome de Down, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de este 12 de agosto, cuando se encontraba jugando en su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, la niña, llamada Valeria Afanador Cárdenas y quien portaba el uniforme color azul, fue vista por última vez en inmediaciones de la cerca del colegio. "Las cámaras registran que aproximadamente a las 10:30 de la mañana, Valeria se acerca a la zona de arbusto próxima a la reja que colinda con el sector de Río Frío. Se observa que ingresa a la zona y no se registra en las imágenes su regreso por el mismo punto", indicó un comunicado de la institución.

El colegio añadió que inmediatamente reunieron a toda la comunidad educativa y alertaron a la Policía para iniciar con la búsqueda de su paradero. En total son 24 grabaciones de cámaras de seguridad las que aportaron para las indagaciones. Alrededor de 190 personas se encuentran en la búsqueda, incluyendo personal de la institución, el Gaula de la Policía, la Comisaría de Familia, el cuerpo de Bomberos, entre otros organismos de emergencia. Las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Publicidad

El Gimnasio Campestre Los Laureles reiteró que este hecho ha sido de "dolor e incertidumbre para todos" los estudiantes y profesores, que nunca había pasado algo similar, y que a Valeria, "por su considerando su condición particular", se le ha brindado "un acompañamiento conjunto durante su permanencia" en el colegio.

La menor es de ojos oscuros y su cabello es de color café y lo lleva a la altura de los hombros. Su familia dice que ha recibido llamadas engañosas en las que intentan extorsionarlos diciendo que saben de la ubicación de la niña de 10 años, por lo que le pide a la comunidad solidaridad.

Publicidad

Su madre, Luisa Cárdenas, indicó para Noticias Caracol que en las cámaras solo se ve que se dirige a la zona llena de arbustos, pero después "no se ve nada más". Cerca del lugar se encuentra el caudal de un río, donde también se ha enfocado la búsqueda, aún sin éxito. La familia, sin embargo, guarda la esperanza de que la menor se haya dirigido a la zona comercial de Cajicá o de algún otro municipio cercano.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL