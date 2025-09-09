Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La historia de dos policías en Bogotá que ayudaron a una mujer en trabajo de parto en plena calle

La historia de dos policías en Bogotá que ayudaron a una mujer en trabajo de parto en plena calle

La mujer embarazada se encontraba tirada en el piso cuando los uniformados llegaron a atenderla. Durante más de 40 minutos estuvieron con ella mientras llegaba la ambulancia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:57 p. m.
Comparta en:
La historia de dos policías en Bogotá que ayudaron a una mujer con trabajo de parto en plena calle
Foto de referencia -
Foto: Archivo