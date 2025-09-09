La historia de dos policías en Bogotá que ayudaron a una mujer en trabajo de parto en plena calle

La Policía Metropolitana de Bogotá informó un hecho que describió como un “milagro” luego de que dos uniformados de la institución ayudaran a una mujer que estaba tendida en el piso de una calle en el barrio Simón Bolívar pidiendo ayuda, pues estaba a punto de dar a luz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el asombroso hecho se presentó el paso 19 de agosto cuando los uniformados atendieron el llamado ciudadano que alertaba sobre una mujer pidiendo auxilio.

Cuando los dos policías llegaron al lugar, encontraron a la mujer gestante con fuertes expresiones de dolor y de inmediato le brindaron ayuda y asistieron en el proceso de parto de esta persona, mientras solicitaban el apoyo de una ambulancia que demoró más de 40 minutos en llegar.



Durante varios minutos, los uniformados permanecieron junto a la mujer, brindándole tranquilidad, apoyo emocional y asistencia en primeros auxilios. Su acompañamiento fue constante hasta la llegada de la ambulancia, que la trasladó a un centro asistencial. Allí, minutos después, la mujer dio a luz a su hijo en condiciones seguras y bajo atención médica especializada.

Publicidad

El teniente coronel, Jorge Arizal, comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos, narró lo ocurrido: “Una patrulla de servicio adscrita a la Estación de Policía de Barrios Unidos, en sus controles de verificación y supervisión sobre la jurisdicción, verificó a una persona que se encontraba tendida en la vía. Minutos antes, esta dama había iniciado su trabajo de parto. La patrulla activó los mecanismos de acompañamiento y auxilió a esta dama y su bebé. Fueron transportados a un centro asistencial”.

Finalmente, indicó el reporte, la mujer que fue atendida por los policías agradeció la intervención de estos uniformados para proteger su vida y la de su bebé.



¿Qué hacer cuando una mujer está en trabajo de parto?

Cuando una mujer entra en trabajo de parto y la ambulancia aún no ha llegado, es fundamental actuar con rapidez, serenidad y cuidado para garantizar su bienestar y el del bebé. Lo primero es mantener la calma y asegurarse de que alguien haya llamado a los servicios de emergencia. Mientras se espera la llegada de la ambulancia, hay varias acciones que pueden tomarse para asistirla adecuadamente.

Publicidad

Si el parto es inminente, se debe preparar un espacio limpio y cómodo. Lo ideal es colocar toallas, sábanas o ropa limpia sobre una superficie plana, como una cama o el suelo, procurando que las caderas de la mujer estén ligeramente elevadas. Es importante lavarse las manos y, si es posible, limpiar la zona vaginal con agua y jabón.

Durante las contracciones, se recomienda que la mujer practique respiraciones cortas y jadeantes para controlar el impulso de empujar antes de tiempo. Si la cabeza del bebé comienza a asomar, no se debe tirar de ella. En cambio, se debe guiar suavemente con las manos, ayudando a liberar primero los hombros y luego el resto del cuerpo.

Una vez que el bebé ha nacido, se debe envolver en una toalla limpia y colocarlo sobre el vientre de la madre para mantener el contacto piel con piel. No se debe cortar el cordón umbilical ni intentar extraer la placenta. Si esta se expulsa espontáneamente, debe mantenerse elevada y envuelta.

Tanto la madre como el recién nacido deben permanecer abrigados y tranquilos hasta que llegue la atención médica especializada.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias