Ladrones se roban carro en Bogotá y secuestraron a niña de 7 años: video del momento

En la noche de este lunes, 6 de abril de 2026, en Bogotá se reportó el robo de un carro y el secuestro de una niña de tan solo 7 años. Los hechos ocurrieron en la localidad de Suba, específicamente a las 9:36 de la noche. La mamá de la menor habló con Noticias Caracol y dio la descripción de su hija.



De acuerdo con versiones preliminares, el secuestro de la menor y el robo del carro ocurrió en la calle 99 A con carrera 70 F.

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El vehículo que se llevaron los criminales con la menor a bordo es un Nissan Xtrail champaña placa PYQ 414.

En grabaciones de cámaras de seguridad se ve el momento cuando un grupo de hombres se baja de un carro blanco y se acerca al dueño de la camioneta gris que se encontraba parqueada frente a una vivienda.



Los sujetos, armados, intimidaron al dueño del vehículo, se subieron al carro y se lo llevaron en cuestión se segundos.



Hasta el momento, la Policía de Bogotá no se ha pronunciado frente a los hechos.



Niña secuestrada en Bogotá "estaba dormida", según su mamá

Tatiana Moreno, mamá de la menor, habló con Noticias Caracol y dio una descripción de su hija: “Mi hija se llama Gabriela Beltrán Moreno. La niña tiene una pijamita blanca, como con punticos azules y una mariposa azul. Tiene puesta una chaqueta como acolchonadita, morada, lila exactamente. Tiene unas botas de unicornio rosadas con blanco. Tiene el cabello recogido y arriba en la cabeza tiene como una trenza en forma de corazón”. Además, Tatiana mencionó que su hija iba en la parte de atrás del vehículo dormida.

Urgenteeeeeee Bogotá 🇨🇴



Se acaba de presentar un robo de vehículo hace unos minutos en el barrio Monterrey, localidad Suba calle 99A con 70F



Se llevaron a la niña de 7 años.

Es una Nissan xtrail champaña placa PYQ 414.



Máxima difusión 🔁 @CarlosFGalan @Bogota pic.twitter.com/cUhyBdq80E — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 7, 2026

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¿Cómo denunciar un secuestro en Bogotá?

Denunciar un secuestro en Bogotá es un proceso urgente que debe realizarse de manera inmediata y coordinada con las autoridades. Cuando una persona tiene conocimiento de un secuestro, no debe intentar resolver la situación por cuenta propia ni contactar directamente a los presuntos captores, ya que esto puede poner en mayor riesgo a la víctima.

El primer paso es comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123, disponible las 24 horas en Bogotá. A través de este número, la Policía Nacional activa los protocolos de atención y remite el caso a las unidades especializadas. También es fundamental contactar al GAULA de la Policía, grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión, marcando la línea nacional 165, gratuita y confidencial. Esta unidad brinda acompañamiento permanente, orientación a la familia y manejo técnico de la situación.

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De forma paralela, el secuestro debe ser denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá, la denuncia puede presentarse en una URI (Unidad de Reacción Inmediata) o en las sedes del CTI, donde se inicia el proceso penal correspondiente. Para la denuncia es importante aportar toda la información disponible: datos completos de la víctima, últimas comunicaciones, posibles amenazas previas, llamadas recibidas, exigencias económicas y cualquier detalle relevante.

Las autoridades recomiendan conservar la calma, registrar fechas, horas y números telefónicos, y seguir estrictamente las instrucciones del GAULA. Este acompañamiento busca proteger la vida del secuestrado y apoyar emocional y legalmente a sus familiares.

Finalmente, es importante saber que en Colombia el secuestro es un delito grave y las instituciones del Estado cuentan con protocolos especializados para su investigación. Denunciar de manera inmediata y confiar en las autoridades aumenta significativamente las posibilidades de un desenlace seguro.



¿Cómo denunciar el robo de un carro?

Denunciar el robo de un carro en Bogotá es un trámite fundamental para activar la búsqueda del vehículo y cumplir con los requisitos legales ante aseguradoras y autoridades. El proceso debe hacerse lo antes posible tras ocurrir el hecho.

En primer lugar, la persona afectada debe comunicarse con la Policía Nacional a través de la línea de emergencias 123 o acercarse a la estación más cercana. Allí se reporta el hurto y se entregan datos clave como placas, marca, modelo, color, número de motor y lugar exacto del robo. Esta información se ingresa al sistema para emitir la alerta inmediata.

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Luego, es necesario formular la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Esto puede hacerse de manera virtual en el portal oficial de la Fiscalía, seleccionando la opción de denuncia por hurto de vehículo, o de forma presencial en una URI o sede habilitada. La denuncia debe incluir los documentos del carro y la identificación del propietario.

Con la denuncia radicada, se recomienda informar a la aseguradora, si el vehículo tiene póliza, y hacer seguimiento al caso. El denuncio es indispensable para trámites posteriores como reclamaciones, traspasos o levantamiento de comparendos asociados al vehículo robado.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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