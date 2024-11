Las pistas que sigue la Policía sobre explosión cerca al Inpec en Bogotá: video sería clave

Las autoridades enBogotá siguen recolectando todas las pistas para dar con los responsables de la detonación de un artefacto explosivo cerca a la sede del Inpec, en una cafetería ubicada en la calle 26 con carrera 27, durante la noche del pasado miércoles, 20 de noviembre.

"Sobre las 8:40 de la noche se tiene conocimiento de una explosión en un sector de Teusaquillo (...) En una bodega que queda contigua al Inpec , donde en la parte baja funciona una cafetería de razón social 'El Solar'. Es allí donde se genera el mayor daño de ventanales y estructuras de las puertas", dijo el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La comunidad vivió momentos de pánico tras la explosión en la que no solo se vieron afectadas las edificaciones contiguas a la cafetería, sino que también los vidrios de un bus del SITP que se movilizaba por la zona terminaron estallados con la onda expansiva.

El general Gualdrón, por otro lado, indicó que quedaron unos rastros de pólvora, bolsas plásticas y un contenedor que "los expertos en explosivos están analizando".

En el lugar hacen presencia organismos de socorro para atender la emergencia - Tomado de redes sociales

El comandante ratificó que "no hay ninguna persona lesionada, ni transeúntes, ni habitantes". Y dijo que están evaluando "el tipo de material, la cantidad y la forma en que lo tenían ellos almacenado o qué pudo haber pasado".

Lo anterior también fue conformado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien escribió en sus redes sociales lo siguiente: "A esta hora, @PoliciaBogota y @BomberosBogota atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC, sobre la 26. No hay personas heridas y los daños materiales son menores".

Video clave de presunto responsable de la explosión



En redes sociales se publicó un video de cámaras de seguridad que, al parecer, muestra al presunto responsable de la explosión huyendo del lugar de los hechos y cambiando su vestimenta para que las autoridades no lo identifiquen.

Al final del clip se ve que varias personas empiezan a correr, aparentemente después de escuchar el estruendo, mientras que el presunto responsable se retira de la zona.

#ATENTOS. Revelan un video captado por cam/seguridad que muestra al presunto responsable de lanzar el artefacto explosivo en un local cerca al INPEC. En las imágenes se observa al sujeto que ingresa al sector donde se cambia rápidamente la ropa para evadir a las autoridades. https://t.co/hF9hfVvTOP pic.twitter.com/BjGnpkg8Ki — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) November 21, 2024

Habla dueño de la cafetería donde ocurrió la explosión

Richar Ríos, dueño de la cafetería 'El Solar', explicó para el periódico El Tiempo que el ataque afectó considerablemente la fachada del establecimiento, rompiendo todos los vidrios y desordenando el interior.

"Los vidrios están todos rotos y las mesas revolcadas. La afectación fue solo de vidrios y nada más. No había rastros del explosivo dentro. Se viene una parte muy dura. Yo tengo un seguro, pero no sé si eso cubra todo. Toca hablar con la administración del edificio, que me imagino sí tiene un seguro, por lo menos para los vidrios. Adentro, la afectación fue principalmente de pintura y no creo que sea demasiado”, indicó Ríos.

De forma preliminar, el general Gualdrón mencionó en Noticias Carcol en vivo dos principales hipótesis que estarían rondando lo sucedido.

"Este elemento explosivo es lanzado hacia la cafetería, que es la que tiene el mayor daño. No sabemos si fue directamente a la cafetería, si hay un tema de extorsión o amenazas. Puede haber otra hipótesis frente a los temas relacionados con el Inpec. Estamos buscando información para confirmar o desvirtuar una u otra", aseguró el comandante de la Mebog.

Las autoridades continúan en las labores investigativas, recolectando información de cámaras de seguridad, testigos, transeúntes y detalles del explosivo activado en el sector para lograr identificar a los responsables de este hecho y esclarecer la cronología de lo sucedido.