Persecución de película en Bogotá: así recuperaron carro robado tras seguirlo por tres localidades

Una escena como de película se vivió en la capital tras el hurto de un carro. La emergencia comenzó en el barrio Torremolinos, ubicado en la localidad de Puente Aranda, cuando un ciudadano reportó a la Línea 123 que le habían robado su vehículo. De inmediato, la Policía de Bogotá puso en marcha un 'plan candado para cerrar las posibles rutas de escape del sospechoso.

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La rapidez con la que se dio el aviso fue fundamental para que las patrullas en tierra pudieran reaccionar a tiempo. Este operativo no solo buscaba detener al responsable, sino garantizar que el vehículo regresara a manos de su dueño lo antes posible.

El rastreo desde el aire con el helicóptero Halcón

El factor decisivo en esta operación fue el apoyo del helicóptero Halcón, que sobrevolaba la zona y logró ubicar el carro robado casi de inmediato. Mientras el conductor intentaba huir por las calles de la ciudad, el vehículo mantenía una vigilancia constante, informando en tiempo real la ubicación exacta a las unidades que se desplazaban por las vías.



Sobre este seguimiento coordinado, la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó la efectividad tecnológica a través de sus canales oficiales al afirmar: "Este sujeto robó un vehículo y pensó que podía escapar sin darse cuenta de que el helicóptero Halcón de la @PoliciaBogota ya le seguía el rastro desde el cielo". Gracias a ello, el delincuente nunca estuvo fuera del alcance de las autoridades, a pesar de sus intentos por perderse entre el tráfico.

Este sujeto robó un vehículo y pensó que podía escapar sin darse cuenta de que el helicóptero Halcón de la @PoliciaBogota ya le seguía el rastro desde el cielo.



Tras una persecución por varias localidades, fue capturado. Las autoridades recuperaron el vehículo hurtado,… pic.twitter.com/yGqt2XkZCD — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 27, 2026

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Captura y hallazgos del vehículo hurtado

La persecución fue intensa y se extendió por más de tres localidades de la capital. El recorrido incluyó maniobras a alta velocidad por los barrios Galán y El Jazmín, donde los vecinos se vieron sorprendidos por el despliegue policial tanto terrestre como aéreo. Finalmente, el cerco de la Policía se cerró en la carrera 50 con calle segunda. En ese punto, las patrullas interceptaron el carro y detuvieron al hombre que lo conducía.

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Durante la revisión del procedimiento, los uniformados encontraron un arma traumática, que se presume fue utilizada para intimidar a la víctima durante el robo. Además, las autoridades inmovilizaron un segundo vehículo que, según las investigaciones iniciales, habría servido de apoyo para cometer el delito minutos antes en Torremolinos.

El detenido fue trasladado para ser entregado a las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de hurto. Según los reportes oficiales, este caso es un ejemplo de cómo la colaboración entre la ciudadanía y la tecnología puede dar resultados positivos para la seguridad de todos.

La Policía de Bogotá ha reportado la captura de más de 2.000 personas por diferentes delitos solamente durante el mes de junio de 2026. Las autoridades insistieron en que la denuncia ciudadana a través de la Línea 123 sigue siendo la herramienta más importante para la seguridad.