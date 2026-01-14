Los artistas confirmados en homenaje a Yeison Jiménez que será en el Movistar Arena en Bogotá

El Movistar Arena abrirá sus puertas este 14 de enero para un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, cantante de música popular que falleció el pasado sábado en un accidente aéreo en Boyacá. El evento, de acceso gratuito, será también el punto de encuentro para miles de seguidores del cantante y para un amplio grupo de artistas de música popular que confirmaron su participación en el homenaje público que se realizará este miércoles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento fue confirmado oficialmente por la familia y el equipo del cantante, quienes indicaron que se trata de un espacio para acompañar, honrar y despedir al artista interpretando canciones en su memoria y acompañarán a sus seguidores en una jornada de despedida colectiva. Antes del ingreso del público, se llevará a cabo una misa privada en la que participarán familiares, amigos cercanos y colegas.

En este primer encuentro íntimo se proyectará un video con un tema compuesto recientemente en honor a Jiménez, como parte de un acto reservado que antecede al homenaje masivo.



Desde la madrugada, seguidores del cantante comenzaron a reunirse en los alrededores del Movistar Arena, muchos de ellos con prendas alusivas, flores y pancartas. La organización espera una asistencia masiva durante las dos jornadas, por lo que pidió a los medios de comunicación cubrir el evento con respeto y sensibilidad, y canalizar cualquier solicitud de información a través del correo oficial dispuesto para prensa.



Los artistas confirmados en homenaje a Yeison Jiménez

El escenario del Movistar Arena acogerá a varios intérpretes que compartieron carrera, escenarios y público con Yeison Jiménez. Entre los artistas confirmados se encuentran:



Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñonez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

La presencia de estos cantantes da cuenta del lugar que ocupó Yeison Jiménez dentro del género. Algunos de ellos coincidieron con él en giras, festivales y colaboraciones, mientras otros compartieron procesos similares de proyección nacional. Su participación corresponde a intervenciones musicales y momentos pensados como parte del homenaje.



Detalles del homenaje póstumo a Yeison Jiménez

De acuerdo con la organización, el homenaje se desarrollará entre el mediodía y las 10:00 de la noche, con dos jornadas de ingreso para el público. La primera se realizará de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., ambas hasta completar el aforo permitido. Al finalizar cada franja, el recinto será evacuado en su totalidad para permitir el nuevo ingreso de asistentes.



La familia y el equipo del artista reiteraron que el evento es completamente gratuito y que no existe ningún tipo de boletería ni intermediarios autorizados. Cualquier cobro relacionado con el homenaje, advirtieron, corresponde a intentos de engaño.

Publicidad

También se establecieron condiciones generales para el acceso: el ingreso está permitido para mayores de 16 años, con acompañante; no se permitirá la entrada de personas en estado de embriaguez; no habrá venta de alcohol dentro del recinto y está prohibido ingresar alimentos, bebidas o velas.

El homenaje se realiza cuatro días después del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, cuando se movilizaba en una avioneta que despegó del aeródromo de Paipa, en Boyacá, con destino al municipio de Marinilla, en Antioquia, donde el cantante tenía programada una presentación. Minutos después del despegue, la aeronave se estrelló en una zona ubicada entre Paipa y Duitama.

Publicidad

En el siniestro fallecieron los seis ocupantes del avión. Además de Jiménez, murieron el piloto, identificado como Fernando Torres Rojas, y cuatro personas más que hacían parte de su equipo de trabajo. La Aeronáutica Civil informó que se activaron los protocolos de búsqueda tras recibirse la señal de emergencia, y que las investigaciones continúan para determinar qué causó el accidente.

El cuerpo del artista fue entregado a su familia el lunes 12 de enero, luego de los procedimientos realizados por Medicina Legal. Las exequias se adelantaron en Bogotá, bajo la coordinación de una funeraria en el norte de la ciudad, donde en los últimos días también se presentaron concentraciones de seguidores que buscaban despedirse del cantante.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co