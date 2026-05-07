Los requisitos para acceder a ‘Tu Ruta al Hogar’ para tener casa propia en Bogotá

El panorama de la vivienda propia en la capital colombiana, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia denominada ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’. Esta iniciativa establece un camino integral diseñad para acompañar a las familias capitalinas en cada etapa del proceso, desde el ahorro inicial hasta el momento de recibir las escrituras de su nuevo hogar.

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Con más de 9.000 soluciones de vivienda proyectadas, el Distrito busca transformar la vida de miles de personas en la ciudad a acceder a una vivienda digna.



¿Qué es ‘Tu Ruta al Hogar’ y a quiénes beneficia?

La Alcaldía de Bogotá reveló el calendario integral de oportunidades que se adapta a las diferentes etapas que atraviesa una familia en su proceso de compra de vivienda. Según la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, el objetivo es que el acceso a la vivienda sea un proceso "claro, transparente y humano".

La ruta se divide en varios programas clave, dependiendo del punto en el que se encuentre la familia en su camino hacia la propiedad:



Para los que están a punto de comprar: El programa 'Reactiva tu Compra' está dirigido a hogares que ya iniciaron su proceso de adquisición, pero que enfrentan dificultades para el cierre financiero. Beneficia a familias con ingresos de hasta $7.003.620 que no sean propietarias y que necesiten ese último impulso para escriturar su vivienda. Para quienes comienzan desde cero: El programa 'Ahorro para mi Casa' es ideal para hogares que aún no tienen vivienda y están empezando su proceso de ahorro. El Distrito ofrece un apoyo económico de hasta $13.026.733,distribuidos en 12 pagos, para ayudar con el costo del arriendo mientras la familia se concentra en ahorrar para su cuota inicial. Está enfocado en hogares con ingresos de hasta $3.501.810. Para los más vulnerables: El 'Arriendo Temporal Solidario' ofrece auxilio económico para cubrir el costo del alquiler a familias en condición de vulnerabilidad que perciben hasta un salario mínimo mensual. Para quienes ya tienen casa pero buscan mejorarla: El programa 'Mejora tu Casa' interviene viviendas que requieren arreglos en pisos o estructuras en barrios legalizados, mejorando la calidad de vida de quienes ya son propietarios o poseedores.

Requisitos fundamentales para postularse

Aunque cada programa tiene sus especificidades, existen requisitos generales que los interesados deben cumplir para acceder a estos beneficios del Distrito:



Ser mayor de edad: El solicitante principal debe tener la capacidad legal para contratar.

El solicitante principal debe tener la capacidad legal para contratar. Límites de ingresos: Varían según el programa; desde 1 SMMLV para arriendo solidario, hasta $7.003.620 para el programa de reactivación de compra.

Varían según el programa; desde para arriendo solidario, hasta para el programa de reactivación de compra. Propiedad: En la mayoría de los casos (excepto para mejoramiento), el hogar no debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

En la mayoría de los casos (excepto para mejoramiento), el hogar de una vivienda en el territorio nacional. Subsidios previos: Por lo general, los beneficiarios no deben haber recibido subsidios de vivienda anteriormente, salvo aquellos destinados al cierre financiero en el caso de 'Reactiva tu Compra'.

Por lo general, los beneficiarios no deben haber recibido subsidios de vivienda anteriormente, salvo aquellos destinados al cierre financiero en el caso de 'Reactiva tu Compra'. Para mejoramiento de vivienda: Se requiere ser propietario o poseedor con al menos 3 años de antigüedad, que la vivienda esté en un barrio legalizado y que el hogar no posea otra propiedad en el país.

Fechas clave para postularse

La administración distrital ha establecido un cronograma estricto para asegurar que los ciudadanos puedan prepararse y postularse a tiempo:



14, 15 y 16 de mayo: Postulaciones para el programa de Mejoramiento de Vivienda específicamente para los habitantes de la localidad de Engativá .

Postulaciones para el programa de específicamente para los habitantes de la localidad de . 19 y 20 de mayo: Apertura de la convocatoria para 'Ahorro para mi Casa' , con un cupo de 1.500 familias. La postulación se realizará a través de un formulario web en la página de la Secretaría del Hábitat.

Apertura de la convocatoria para , con un cupo de 1.500 familias. La postulación se realizará a través de un formulario web en la página de la Secretaría del Hábitat. 20 de mayo al 1 de junio: Periodo de inscripción virtual obligatoria para asistir a la Gran Feria de Vivienda.

Periodo de para asistir a la Gran Feria de Vivienda. 10 y 11 de junio: Consulta de estado y postulación para el programa de Arriendo Temporal Solidario .

Consulta de estado y postulación para el programa de . 2, 3 y 4 de julio: Se llevará a cabo la Gran Feria de Vivienda "Mi Casa en Bogotá" 2026. Este será el evento central donde se reunirán 29 constructoras, 12 entidades financieras y 5 cajas de compensación para facilitar todos los trámites en un solo lugar.

Tipos de vivienda disponibles

El enfoque de esta estrategia es la vivienda digna y bien localizada. A través de las alianzas con constructoras en la Gran Feria de Vivienda, los ciudadanos tendrán acceso a diversos proyectos que cumplen con los estándares de calidad del Distrito. Además, el programa no solo contempla la vivienda nueva; mediante el rubro de mejoramiento, se busca dignificar los espacios ya existentes en sectores como Suba Rincón y Engativá, transformando pisos y estructuras precarias en hogares seguros.



Para obtener más información, la Secretaría del Hábitat invita a los ciudadanos a visitar su portal oficial www.habitatbogota.gov.co o a comunicarse directamente a través de la línea 195. Bogotá ha trazado una ruta clara y humana; ahora, el primer paso para cumplir el sueño de tener casa propia depende de la decisión de cada familia de informarse y participar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.