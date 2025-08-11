María Claudia Tarazona respondió a sentido mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe: "A su altura"

María Claudia Tarazona, esposa del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto, reaccionó al emotivo mensaje que publicó uno de los doctores encargados de la salud del político del centro democrático en la Fundación Santa Fe, centro médico en el que estuvo hospitalizado durante más de dos meses desde el pasado 7 de junio cuando fue víctima de un atentado.

La dedicación fue hecha por el jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación, Fernando Hakim, el encargado de liderar el proceso para buscar la mejora de la condición de salud de Uribe Turbay tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en una pierna mientras encabezaba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

"Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré", escribió Hakim tras la muerte del político. El fallecimiento del congresista fue confirmado por el hospital la mañana de este lunes en un último parte médico en el que se le califica al deceso como un "triste desenlace". De esta forma lo leyó el director de la Fundación, Adolfo Llinás Volpe, en una breve declaración a los medios en la que se indicó que la muerte sucedió sobre la 1:56 a. m.

"El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", señaló Llinás, acompañado por el director general, Henry Gallardo, y el médico Omar Salamanca.



Reacción de María Claudia Tarazona a mensaje de doctor Fernando Hakim

La esposa del senador, quien dio a conocer su muerte sobre las 5 de la mañana, respondió con un comentario la publicación del especialista, que encabeza un equipo que atiende enfermedades complejas del sistema nervioso central en la Fundación Santa Fe. "Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como el mismo mostró el camino", comenzó su breve intervención.

Y añadió: "¡Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!".

Se debe destacar que Yvette & Denise Hakim, las hijas del doctor y que gestionan la pastelería artesanal Hakim's Pastry, también le reaccionaron a su padre la publicación en redes sociales y expresaron: "Hoy queremos aplaudir de pie a nuestro papá", junto a una fotografía del médico con las manos en su cabeza. "GRACIAS PAPI, NOS CONSTA TU ENTREGA Y TU PROFESIONALISMO. Dejaste el alma en cada instante, Colombia y San Charbel siempre contigo", puntualizaron.

Este es el segundo pronunciamiento público de Tarazona este 11 de agosto. El primer mensaje fue hecho publico en la madrugada de este lunes en el que describió al senador como "el amor de mi vida". "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico", empezó su breve texto acompañado de una fotografía junto al senador. Tarazona continuó diciendo: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Se debe destacar que el pasado sábado 9 de agosto la Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud. "En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual había quedado bajo "una medida de protección" por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.