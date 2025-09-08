Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, compartió emotivo mensaje: "Tómame una foto con papá"

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, compartió emotivo mensaje: "Tómame una foto con papá"

La viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, publicó una foto de su hijo Alejandro y recordó que este 7 de septiembre se cumplieron tres meses del atentado contra el fallecido senador.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:33 a. m.
Comparta en:
Nueva foto de María Claudia Tarazona
Nueva foto de María Claudia Tarazona
COLPRENSA / REDES