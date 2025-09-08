María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, compartió emotivo mensaje: "Tómame una foto con papá"

Este domingo 7 de septiembre, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. En la publicación, compartió una fotografía de su hijo menor Alejandro junto a un atardecer, un gesto que reflejó la forma en la que la familia ha intentado sobrellevar la ausencia del político asesinado hace tres meses en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambió radicalmente para siempre”, escribió la mujer, recordando el día del ataque ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, cuando Uribe Turbay fue víctima de un atentado que finalmente le costó la vida tras más de dos meses de hospitalización.

En su mensaje, Tarazona reconoció que no solo su familia fue golpeada, sino que la tragedia alcanzó a un país entero. “También cambió la vida de toda su familia, la de Colombia y la del mundo. Miguel era ese ser que transformaba todo a través del amor”, expresó. Con esas palabras, intentó transmitir el legado humano y político que dejó su esposo. La publicación estuvo acompañada de un recuerdo íntimo con el menor de sus hijos.



“Le dijimos a Alejandro: ‘Mira este atardecer, en él está Dios y papá’. Me respondió: ‘Tómame una foto con papá’ y, con su mayor sonrisa, posó”, relató. Tarazona cerró el mensaje con una declaración: “Te amo amor lindo, amor eterno”. No es la primera vez que la viuda de Uribe Turbay acude a sus redes sociales para expresar el impacto de la pérdida. En semanas recientes, publicó una imagen en la que el político aparece sonriente. El texto que la acompañaba reflejaba la magnitud de su dolor: “Así te recordaré siempre, amor mío, amando y siendo amado por los tuyos. Hoy más que nunca miro al cielo y grito por tu ausencia. Cómo me duele mi amor. Amor eterno”.

Publicidad

Otro de los momentos en los que la mujer compartió públicamente su duelo fue durante el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia, en las eliminatorias al Mundial 2026. Recordando la pasión de su esposo por el fútbol, escribió: “Así te gustaba ver a tu selección, con tus amigos, con pasión, con amor por Colombia! Vamos mi sele, Miguel desde el cielo, haciendo fuerza!”.

Más allá de sus mensajes íntimos, Tarazona también se ha pronunciado sobre hechos de violencia que han golpeado al país. Luego de la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, publicó un video en el que expresó solidaridad con las familias de las víctimas. “Nuestro país atraviesa jornadas de intenso sufrimiento. Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad, sus familias”, afirmó, vinculando ese dolor colectivo. La viuda del senador recordó en ese momento la experiencia personal que atravesó con el atentado contra su esposo y señaló las similitudes con lo vivido por los familiares de los uniformados asesinados. “Trece policías, hombres que con honor y lealtad servían a la patria, fueron asesinados, al igual que mi amado Miguel, por el peor de los males, esposos que nunca volverán a sus hogares, hijos que como Alejandro nunca más jugarán con sus padres, niños que crecerán con esa ausencia clavada en el alma y nada los puede curar”, expresó.

Publicidad

Con esas palabras, Tarazona buscó tender un puente de empatía hacia las esposas de los policías caídos: “Qué triste batalla la de esas esposas que con el dolor más desterrador y el alma destrozada tendrán que sacar adelante a sus hijos con el poco aliento que queda para vivir. Qué injusticia que ese mal arrebate vidas de honor y los reemplace por sufrimiento y vacío. Solo Dios sabe cuánto duele. Hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas. Las abrazo con el alma”. La mujer aseguró que está dispuesta a acompañar a esas familias en su duelo: “Aquí estoy para cada una de ellas, para servirles, para acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás”.

Se debe destacar que tras el atentado del 7 de junio, el político permaneció hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció el 11 de agosto. El proceso judicial para esclarecer los hechos continúa avanzando en la Fiscalía, que ya suma siete personas capturadas y judicializadas por su presunta participación en el crimen. La detención más reciente fue la de Harold Daniel Barragán Ovalle, de 26 años, señalado de haber tenido un papel clave en la planeación del ataque. Según las autoridades, Barragán habría escogido al adolescente que disparó contra la víctima, además de coordinar el desplazamiento de alias Gabriela cuando huía hacia Caquetá y definir el escondite de alias El Costeño, otro de los cabecillas de la operación.

El expediente también incluye a seis personas más vinculadas al ataque, entre ellas el menor de 15 años que disparó la pistola Glock 9 milímetros; Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco, señalado como conductor del vehículo que transportó el arma y realizó reconocimientos previos del lugar; y Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, quien habría entregado el arma al sicario. A la lista se suman William Fernando González Cruz, alias El Hermano, responsable de coordinar la huida de los implicados; Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado uno de los principales enlaces logísticos; y Cristian Camilo González Ardila, quien habría colaborado en labores de ocultamiento y fuga del menor.

El último adiós de Tarazona a su esposo tuvo lugar en la misa celebrada en la Catedral Primada de Bogotá, presidida por el cardenal Luis José Rueda. Allí, agradeció a los médicos que acompañaron el proceso de Uribe Turbay y aseguró que “sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor”. En su discurso, describió a su esposo como “un soñador” que tenía un único anhelo: no repetir la tragedia que vivió en su infancia, cuando perdió a su madre a los cuatro años víctima de la violencia.

Publicidad

“Hoy es desde el cielo donde podrá cumplir su sueño y estará cada día de la vida de Alejandro”, dijo. También rechazó cualquier sentimiento de odio o venganza por el crimen y recordó que su esposo “tenía el corazón más generoso, generoso para amar y perdonar, en él nunca existió ni odio, ni rencor ni venganza”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.