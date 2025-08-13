Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mensaje de María Claudia Tarazona antes del sepelio de Miguel Uribe Turbay: "Mi alma se desgarra"
Lo último

Mensaje de María Claudia Tarazona antes del sepelio de Miguel Uribe Turbay: "Mi alma se desgarra"

Este 13 de agosto el país se despide del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes después de poco más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos tras ser víctima de un atentado en un acto de campaña.

Mensaje de María Claudia Tarazona antes del sepelio de Miguel Uribe: "Mi alma se desgarra"
María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Migue Uribe Turbay.
Instagram de María Claudia Tarazona
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:30 a. m.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio mientras hablaba con simpatizantes en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda lo dejaron en estado crítico durante 64 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este miércoles se llevan a cabo los actos fúnebres del senador. El cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, dio detalles de la ceremonia de despedida de Uribe Turbay. Monseñor Rueda se refirió a los actos litúrgicos que se llevarán a cabo al interior de la Catedral Primada de Colombia sobre las 12 p. m. y adelantó que se hará una procesión hasta el altar y una misa. Tras lo mencionado, se bendecirá con agua el féretro y se despide el cuerpo para su traslado al cementerio.

El mensaje de María Claudia Tarazona el día del sepelio de Miguel Uribe

El crimen, que la Fiscalía investiga y por el que ya hay seis detenidos, provocó una oleada de condenas y mensajes de duelo dentro y fuera del país. Este miércoles, el día del sepelio del senador, su esposa María Claudia Tarazona compartió un mensaje en sus redes sociales: "Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá".

La mujer, entregada en su fe, agregó que pedía fuerza para poder pasar estos momentos difíciles. "Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí".

Lea: Así se conocieron Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona: “Quiero tener una persona como tú”

El día que murió Miguel Uribe Turbay

La esposa del senador también había compartido un mensaje el día en que se confirmó su muerte. Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada del lunes 11 de agosto después de más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá. El sábado anterior se informó que la condición de salud del político había desmejorado y se encontraba en una situación más crítica. "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro", se lee una publicación en las redes sociales de Tarazona.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", concluyó María Claudia Tarazona en el mensaje que publicó el día de la muerte de su esposo.

La despedida comenzó el lunes con una ceremonia privada para familiares y allegados del senador, una de las figuras jóvenes del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El féretro, cubierto por la bandera nacional, fue recibido con marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico, acompañado de honores militares y un minuto de silencio. Permanecerá allí hasta el mediodía de este miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Bogotá para las exequias.

El martes la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, que a diario bulle con el pregón de los vendedores ambulantes, el ruido de las palomas y el ir y venir de turistas, amaneció en un inusual silencio. Las banderas que ondean frente al Congreso estaban a media asta por el luto nacional, mientras un goteo constante de ciudadanos se acercaba a despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo estado de salud mantuvo en vilo al país durante dos meses.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE

