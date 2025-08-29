Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá EN VIVO: cierre en la Av. Suba con calle 100 afecta tráfico y TransMilenio

Movilidad en Bogotá EN VIVO: cierre en la Av. Suba con calle 100 afecta tráfico y TransMilenio

TransMilenio informó que se suspendió el servicio en varias estaciones, luego de que cayeran cables de alta tensión sobre la vía.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 29, 2025 02:09 p. m.
Cierre en la Av. Suba con calle 100.
En la avenida Suba con calle 100, norte de Bogotá, hay cierre total en la tarde de este viernes 29 de agosto por un vehículo que impactó una infraestructura, provocando la caída de unos cables de alta tensión que bloquean el paso, en los carriles exclusivos de TransMilenio, como en el carril mixto. La flota de buses del servicio público está sin paso en los dos sentidos.

"Se realiza cierre total del corredor Av. Suba a la altura de la calle 100, sentido sur-norte, por caída de cables sobre la vía. Unidad de Bomberos Bogotá en desplazamiento. Policía de Tránsito y unidades de Grupo Guía en el punto", escribió Bogotá Tránsito.

1:11 habilitan dos estaciones

Operan estaciones Suba - CL. 95, Rionegro y San Martín, pero continúan sin operar: Suba - CL. 100 y Puentelargo. "Personal de TransMilenio en el sitio regulando el paso de los buses. Buses realizando contraflujo en la Calle 95", informaron. Varios usuarios en redes sociales se han quejado de que los buses no se mueves: "Qué pasa en la Av. Suba, estamos quietos hace 15 minutos", "ayer la manifestación estudiantil sobre la 30 y 26, hoy un poste de alta tension decide abrazar la Av. Suba", .

12:50 p. m. estaciones cerradas

TransMilenio informó que "se suspende el servicio en las estaciones Puente Largo- Suba Calle 100, Suba Calle 95, Rionegro y San Martín". La empresa añadió que están retornando la flota que va para Suba en el interconector calle 80, y la flota que va saliendo de retorna, en la calle 116. De igual forma, la Secretaría de Movilidad les recomienda a los conductores tomar la calle 80 mientras se resuelve la contingencia.

Noticia en desarrollo...

