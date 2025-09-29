En vivo
BOGOTÁ / Movilidad en Bogotá hoy, 29 de septiembre: al menos 4 paraderos afectados en medio de protestas

Movilidad en Bogotá hoy, 29 de septiembre: al menos 4 paraderos afectados en medio de protestas

Un bus también habría resultado atacado en medio de las manifestaciones, que salieron de la Universidad Pedagógica y avanzaban sobre la autopista Norte con calle 82.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Movilidad en Bogotá hoy, 29 de septiembre: manifestaciones salieron de Universidad
Secretaría de Movilidad de Bogotá

