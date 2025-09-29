Movilidad en Bogotá hoy, 29 de septiembre: al menos 4 paraderos afectados en medio de protestas

"Desde el Distrito respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero estamos en contra de actos vandálicos que alteren la sana convivencia de los ciudadanos", indicó la Secretaría de Movilidad de Bogotá al reportar sobre daños en medio de manifestaciones que salieron de la Universidad Pedagógica.

Según lo informado hasta el momento, por lo menos cuatro paraderos del SITP y un bus se vieron afectados mientras avanzaban las protestas, que ya llegaron a la autopista Norte con calle 82, en sentido sur-norte, lo que ha generado afectación vial.

Por estas manifestaciones, las autoridades viales han recomendado a los conductores tomar como ruta alterna la avenida NQS.



Noticia en desarrollo.