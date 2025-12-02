Revelan video de momento exacto de millonario robo de joyas y balacera en centro comercial de Bogotá

El millonario robo que se registró este lunes 1 de diciembre en el centro comercial Colors 61, ubicado en la calle 61 con carrera 13, en Chapinero, volvió a poner en alerta a las autoridades y a los comerciantes de la zona. Según la información preliminar, cinco hombres ingresaron al lugar y se dirigieron directamente hacia una joyería ubicada en uno de los pasillos del segundo nivel. Desde ese punto inició una secuencia de hechos que terminó con un hurto millonario, un cruce de disparos dentro del establecimiento y una persona herida, mientras los responsables escapaban en motocicletas esperando en el exterior.

Los datos recopilados señalan que los delincuentes llegaron al centro comercial con la intención de atacar exclusivamente a la joyería. Una vez allí, intimidaron al empleado y comenzaron a romper las vitrinas para tomar varias joyas de oro, entre ellas anillos, pulseras y otros elementos exhibidos en el local. Las primeras estimaciones del establecimiento , consultado por Noticias Caracol, indican que el monto sustraído asciende a más de 200 millones de pesos, debido al tipo de piezas que estaban en exposición en ese momento.

Durante el asalto se encontraba en el centro comercial un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según se conoció, estaba allí por un asunto personal. Este agente fue quien reaccionó cuando escuchó los golpes del ataque y vio la irrupción de los ladrones. Su reacción desencadenó un intercambio de disparos que se extendió a lo largo del pasillo principal. Producto de esos impactos, otro escolta de la UNP resultó herido, mientras los asaltantes corrían hacia la salida que conecta con la carrera 13.



Los videos del momento exacto de robo a joyería y balacera: agente de la UNP terminó herido

Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron toda la secuencia del hurto. En las imágenes se observa el momento en que tres individuos avanzan por el pasillo donde está ubicada la joyería. Dos de ellos usan sacos oscuros con capucha puesta y tapabocas, mientras que el tercero viste una camisa gris y carga un bolso cruzado sobre el pecho. Los tres caminan de forma directa hacia la vitrina del local, sin detenerse ni interactuar con otras personas.



El hombre que viste la camisa gris es quien toma la iniciativa del ataque: abre su bolso, extrae un martillo de demolición y, con movimientos rápidos, golpea tres veces el vidrio principal hasta romperlo. Mientras tanto, los otros dos sujetos se ubican a los costados, cubriendo la acción y vigilando los alrededores. Los fragmentos de vidrio caen dentro del local y, en cuestión de segundos, el sujeto de camisa gris se impulsa, salta por encima del mostrador y entra al establecimiento para recoger las joyas que estaban exhibidas.



Otro de los delincuentes se acerca al hueco dejado en la vitrina y toma un bolso, donde parece guardar una parte del botín. El proceso completo, desde la llegada de los hombres hasta que logran tomar las joyas, ocurre en menos de 30 segundos.

Los videos también muestran que, segundos antes del ataque, dos hombres vestidos de traje suben por una escalera del centro comercial. Noticias Caracol conoció que ambos sujetos eran escoltas de la UNP. Tras escuchar los golpes del martillo y la ruptura del vidrio, uno de ellos saca su arma de dotación e inicia la maniobra de reacción desde el corredor. El cruce de disparos comienza cuando los delincuentes intentan escapar, momento en el que el pasillo se llena de personas corriendo en distintas direcciones.

En la grabación se aprecia que los dos sujetos de capucha alcanzan el extremo del pasillo y disparan para evitar ser alcanzados. Cuatro segundos después, el hombre que había ingresado al local sale nuevamente por la vitrina rota, esquivando los tiros mientras corre hacia la salida del centro comercial. Durante esta persecución, los casquillos de bala quedaron esparcidos en el piso y posteriormente fueron recogidas por las autoridades para su análisis.

Para escapar, los delincuentes salen por la carrera 13, donde, según los primeros reportes, los esperaban varias motocicletas para facilitar su huida. Allí toman la vía en sentido contrario y avanzan hacia el norte para conectar con la carrera 7. Esta maniobra quedó registrada en otras cámaras externas, que ahora son revisadas por los investigadores.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó lo ocurrido y entregó las primeras conclusiones, en las que aseguró que “aproximadamente cinco personas ingresaron a un centro comercial de locales pequeños, uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar". En el punto, explicó que se intimida "con arma de fuego al empleado del establecimiento y hurtan varios paños con diferentes joyas".

De forma preliminar, el comandante precisó que el botín robado "estaría avaluado en aproximadamente 30 millones de pesos". Sin embargo, se estimaría que el monto se elevaría a los 200 millones de pesos. Por su parte el teniente coronel confirmó que en la huida, "desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas que se recupera en un centro asistencial, ya que su estado no reviste gravedad”.

El oficial también explicó que se está adelantando el rastreo digital de todos los movimientos registrados durante y después del hurto. “Inmediatamente se conoce el hecho nuestra policía de vigilancia, nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y logra identificarlos y ubicarlos”, informó.

La Policía mantiene activo un grupo especializado que realiza el barrido de las cámaras de seguridad cercanas al centro comercial, con el fin de reconstruir la ruta de escape y avanzar en la identificación de los responsables. Hasta el momento, ninguno de los implicados ha sido capturado.

