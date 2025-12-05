En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Nueva medida por caso de joven de 18 años que controló tráfico aéreo en aeropuerto El Dorado

Nueva medida por caso de joven de 18 años que controló tráfico aéreo en aeropuerto El Dorado

La Aereonáutica Civil emitió un comunicado en el que explicó qué ocurrirá con los cinco funcionarios que fueron suspendidos luego de conocerse que habrían permitido al joven dar instrucciones sin ningún tipo de entrenamiento.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de dic, 2025
Nueva medida por caso de joven de 18 años que controló tráfico aéreo en aeropuerto El Dorado
Torre de control del aeropuerto El Dorado -
Colprensa

