Nueva medida por caso de joven de 18 años que controló tráfico aéreo en aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil estuvo en el ojo del huracán el pasado 21 de julio luego de que se conociera que a un joven de 18 años se le permitió manejar el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado. Después de estos hechos, la Aerocivil informó en su momento que suspendió a cinco operadores aéreos. La voz que autorizaba aterrizajes y despegues durante 5 minutos, que parecía la de un controlador aéreo más, era la de este adolescente sin licencia ni entrenamiento alguno, que terminó subiendo un video del momento a sus redes sociales. Se trataba del hijo de un controlador aéreo que lo había llevado ese día a la torre durante una supuesta actividad institucional.



¿Por qué joven de 18 años controló tráfico aéreo en el Dorado?

La torre de control es una zona restringida, altamente vigilada donde solo personal certificado puede operar. La Aerocivil identificó al controlador aéreo y padre del joven que estuvo por 5 minutos en una parte de las operaciones de la torre de control del Dorado.

Aunque los controladores que estaban presentes no impidieron que el joven se comunicara con las aeronaves ni alertaron de inmediato la irregularidad, expertos aseguran que el incidente, si bien fue grave, no puso en riesgo la operación.

Tras la revelación del video, la Aeronáutica Civil toma acciones con las suspensiones de cinco funcionarios. El caso fue traslado a la Fiscalía para determinar si hubo violación de protocolos o delitos que comprometan la seguridad aérea.



Luego de casi 4 meses de lo sucedido, la Aeronáutica emitió un comunicado en el que señaló que ya se formuló pliego de cargos contra los cinco funcionarios. “La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que, en relación con la investigación disciplinaria por los hechos ocurridos el pasado 21 de julio de 2025 en la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado se han adelantado las actuaciones correspondientes dentro del marco legal vigente. El caso objeto de investigación se refiere al ingreso una persona ajena a la operación, un particular no licenciado, que habría ejercido atribuciones exclusivas del servicio de control de tránsito aéreo en la torre de control”, indicó la entidad.



Agregó que, “tras el desarrollo de la investigación disciplinaria, el 14 de noviembre, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Aerocivil formuló pliego de cargos dentro del Expediente 2025- 178 contra cinco funcionarios de la entidad, identificados como presuntos responsables de los hechos mencionados. Una vez notificado este pliego de cargos, el expediente fue enviado a etapa de juzgamiento disciplinario, instancia prevista por la ley para determinar la responsabilidad de los funcionarios investigados en primera instancia”.

Durante el proceso, indicó la entidad, se ha contado acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación que dejó constancia de que “el expediente disciplinario en mención ha sido adecuadamente llevado, cumpliendo con los estándares normativos y garantizando plenamente los derechos y garantías procesales de los investigados. Se constata que la autoridad disciplinaria de la Aeronáutica Civil está adelantando el proceso con idoneidad, transparencia e imparcialidad”.

Finalmente, la Aeronáutica Civil indicó que “reitera su compromiso inquebrantable con la seguridad operacional, la transparencia administrativa y el estricto cumplimiento normativo. La Entidad continúa adoptando todas las medidas correctivas y preventivas necesarias para asegurar que este tipo de situaciones no se repitan y para garantizar la confiabilidad y la excelencia en el servicio de control de tránsito aéreo en Colombia”.

