En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aerocivil suspendió a más funcionarios por caso de joven que manejó tráfico en Aeropuerto El Dorado

Aerocivil suspendió a más funcionarios por caso de joven que manejó tráfico en Aeropuerto El Dorado

El caso de un joven de 18 años, que fue visto dando instrucciones a vuelos comerciales en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá sigue bajo investigación. Dos nuevos controladores aéreos fueron suspendidos por su posible relación con la acción ilegal.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Aerocivil suspendió a más funcionarios por caso de joven que manejó tráfico en Aeropuerto El Dorado
Un joven de 18 años fue visto dando instrucciones en la torre de control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Raúl Arboleda/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad