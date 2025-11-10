Revelan nuevo video de momento exacto de accidente en el sur de Bogotá: taxista ebrio aceptó cargos

Un trágico accidente de tránsito se desencadenó el pasado sábado 8 de noviembre, exactamente a las 8:28 de la noche, en el barrio La Sierra, localizado en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana. Lo que transcurría como una noche habitual para los vecinos, con personas compartiendo y comercio en movimiento, se transformó en un suceso vial de extrema gravedad que dejó un saldo de once personas lesionadas. El vehículo involucrado fue un taxi, identificado con placas VDW626, cuyo conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, de 56 años, fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional.

En tan solo 4 segundos la vida de una familia entera cambió drásticamente: el conductor de un vehículo de servicio público, quien se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes y cuya prueba de alcoholemia practicada en el momento del siniestro determinó que presentaba un grado II de embriaguez, arrolló a una decena de personas que estaban justo en la esquina de la calle 47 sur con carrera 6 este. Cámaras de seguridad y grabaciones de testigos capturaron la secuencia del grave siniestro.

Revelan nuevo video del accidente en el sur de Bogotá causado por taxista ebrio

Un video adicional fue conocido por Noticias Caracol en el que se captura el accidente desde otra perspectiva. El metraje ilustra cómo el automotor desciende a gran velocidad por la calle 47 sur. Esta vía es reconocida por ser una bajada pronunciada y una de las principales rutas de ingreso a más de cinco sectores en la localidad de San Cristóbal.



En el video se puede observar cómo el conductor toma la curva y, sin aminorar la marcha, ni respetar la cebra peatonal marcada, embiste y termina impactando contra una barbería. El vehículo a gran velocidad se dirigió hasta el andén. Testigos presenciales relataron a Noticias Caracol en las grabaciones que el conductor, al parecer, "por evitar irse al abismo, giró a mano izquierda y entró a esa barbería". El material visual muestra que diversas personas que estaban en la esquina, así como un pequeño, lograron salvarse por centímetros. Sin embargo, cuatro menores, lamentablemente, quedaron atrapados debajo del taxi. Tras la colisión, varios motociclistas, vecinos, paramédicos y dos agentes de policía acudieron a auxiliar a los afectados.



Entre las víctimas, dos hermanos resultaron con las peores lesiones y permanecen en un estado de salud crítico en el Hospital Santa Clara. Se trata de Martín, de 7 años, y Estefanía, de 15 años. El hospital, a través de un comunicado, informó que la menor de 15 años está en el "proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica", para lo cual se cumplen los protocolos médicos respectivos.

Juana, prima de los afectados, detalló a Noticias Caracol que el impacto fue tal que a Estefanía "le destruyó como tal toda la pelvis, está totalmente fracturada" y que sus costillas "le perforaron también los pulmones e causándole una hemorragia". En cuanto a Martín, el menor de 7 años, está recibiendo un manejo a través de "protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general". Pese a que Martín registra "una leve respuesta neuronal", el pronóstico es crítico. La prima de los niños afirmó que ambos tienen un "trauma craneoencefálico severo" y que el diagnóstico actual es de "muerte cerebral". La familia se encuentra en una espera vital, ya que "tenemos 72 horas para que ellos puedan mostrar mejoría, sino pueden desconectarlos".

Otros menores de edad también resultaron heridos, incluyendo a un bebé de 4 meses de edad y otra niña de 12 años. El bebé se encontraba dentro de la barbería y fue salvado debido a que el vehículo amortiguó el golpe. La menor de 12 años está en observación pediátrica con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve. Los adultos heridos abarcan edades entre los 22 y 40 años, la mayoría presentando politraumatismos.

En la esfera legal, el conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, fue sometido a una audiencia de imputación de cargos el lunes 10 de noviembre de 2025. La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas. Se conoció que el taxista sí aceptó los cargos. La pena por tentativa de homicidio agravado, conforme al artículo 27 del Código Penal, puede situarse entre un mínimo de 16 años y 8 meses de prisión y un máximo de 37 años y 6 meses.

Noticias Caracol conoció que el vehículo de transporte público ya presentaba un historial de sanciones. El mismo día del siniestro, Chala fue objeto de un comparendo, impuesto a las 11:45 p. m. del 8 de noviembre, por la infracción de "conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas". El historial del conductor, según la directora de la Policía de Tránsito y Transporte, supera los 10 comparendos por distintas faltas, incluyendo exceso de velocidad y recoger pasajeros en lugares no permitidos. Además, el hombre estaba conduciendo en día de pico y placa para taxis. La sanción económica por el grado 2 de alcoholemia, siendo conductor de servicio público (lo cual duplica la multa), puede alcanzar los $14.493.900. En cuanto al vehículo en sí, Noticias Caracol verificó que el taxi tenía registradas dos multas sin pagar: una de junio de 2022 por dejar o recoger pasajeros en sitios no demarcados (infracción C19), y otra de mayo de 2025 por exceso de velocidad (infracción C29).

