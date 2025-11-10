En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan nuevo video de momento exacto de accidente en el sur de Bogotá: taxista ebrio aceptó cargos

Revelan nuevo video de momento exacto de accidente en el sur de Bogotá: taxista ebrio aceptó cargos

La audiencia de imputación de cargos contra el hombre se llevó a cabo este lunes 10 de noviembre por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas. Detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de nov, 2025
