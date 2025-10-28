En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcalde Galán dio detalles de las líneas 2 y 3 del Metro de Bogotá: así serían los trazados

Alcalde Galán dio detalles de las líneas 2 y 3 del Metro de Bogotá: así serían los trazados

El alcalde Carlos Fernando Galán adelantó algunos de los planes respecto a las líneas 2 y 3 del Metro de Bogotá, en los que espera hacer grandes avances antes del final de su administración.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Obras en la Estación 3 de la Línea 1 del Metro de Bogotá: estos serán los cierres viales y desvíos
La Estación 3 del Metro de Bogotá estará ubicada en la Av. Villavicencio entre la Carrera 80d y Carrera 80g.
Empresa Metro de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad