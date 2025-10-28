Alcalde Galán dio detalles de las líneas 2 y 3 del Metro de Bogotá: así serían los trazados

Las obras del Metro de Bogotá continúan con su desarrollo programado para iniciar operación en el primer semestre de 2028. Este mes, el futuro medio de transporte sigue avanzando con varios frentes de obra en diversos puntos de la ciudad. En septiembre pasado arribó al país el primer tren que recorrerán los rieles de este sistema y hace pocas horas se confirmó que ya son tres los trenes en el patio taller de Bosa. Además, se dieron detalles de cómo podrían terminar siendo la segunda y tercera línea del futuro sistema.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El alcalde Carlos Fernando Galán dio detalles de las futuras líneas del Metro de Bogotá en un evento. "Espero poder adjudicar pronto la segunda línea del Metro de Bogotá que va a traer el transporte masivo a la localidad de Suba, y la va a conectar con la primera línea. También estamos trabajando para dejarle listo al próximo alcalde o alcaldesa, para que pueda contratar la tercera línea del Metro", aseguró el mandatario, según registró Caracol Radio.

Lea: Llegó el segundo tren del Metro de Bogotá: ¿cuándo estará la flota completa?



¿Cómo sería la Línea 2 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 2 irá desde la calle 72 con avenida Caracas, en la localidad de Chapinero, hasta la calle 145 con carrera 141. "Se estima que dure alrededor de 22 minutos. Pasará por las cercanías de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros. El trazado, que se extenderá a lo largo de 15,5 kilómetros", se lee en la página de la empresa.



La Línea 2 del Metro de Bogotá constará de las siguientes paradas:



Calle 72 con Av. Caracas

Calle 72 con Av. NQS

Calle 72 con Av. Carrera 68

Calle 72 con Av. Boyacá

Calle 72 con carrera 80

Av. Ciudad de Cali con calle 80

Av. Ciudad de Cali con calle 90

Av. Ciudad de Cali con carrera 93

ALO con calle 129 D

ALO con calle 139

Av. Calle 145 con carrera 141 B

Lea: Estudiantes serán formados por profesores de China para trabajar en Metro de Bogotá: esto aprenderán



¿Cómo sería la Línea 3 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el alcalde Galán, se espera que la Línea 3 del Metro de Bogotá conecte Soacha con las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. Con esa línea, se espera conectar el metro con el aeropuerto internacional El Dorado. "Es un error histórico que ha tenido Bogotá con el aeropuerto. Hoy no tenemos un sistema de transporte masivo que llegue al aeropuerto. Hay una deuda histórica con el gobierno distrital y sus políticas públicas con el aeropuerto en términos de desarrollo económico, competitividad y empleo", señaló el mandatario.



Según el plan actual, la Línea 3 definitivamente saldrá desde Soacha, pero sigue pendiente definir el trazado exacto que tendrá dentro de Bogotá. A finales de 2025 se firmó el contrato entre la Empresa Metro de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para desarrollar los estudios y diseños a nivel de factibilidad de la Línea 3.



¿Qué tipos de estaciones tendrá el Metro de Bogotá?

La forma en la que están planeadas las estaciones del Metro de Bogotá buscan apoyar a los usuarios del sistema intermodal. El sistema se complementa con los 23 km de nueva infraestructura ciclística prevista en el corredor principal del proyecto, además se destaca la construcción de más de 9.750 cupos de cicloparqueaderos en las estaciones. Estos serán los diferentes tipos de estaciones:



Estación especial : este diseño estará compuesto por edificios de acceso que se conectarán con la Nave Central mediante pasarelas ubicadas en su extremo oriental. Su estructura busca facilitar el ingreso y la integración con el entorno urbano.

: este diseño estará compuesto por edificios de acceso que se conectarán con la Nave Central mediante pasarelas ubicadas en su extremo oriental. Su estructura busca facilitar el ingreso y la integración con el entorno urbano. Estaciones tipo mezzanine : estas estaciones, que no cuentan con edificios de acceso, destacan por su diseño funcional, compacto y robusto. Son estructuras elevadas, donde se pueden apreciar vigas y columnas de gran tamaño, ya que por encima pasarán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este modelo busca optimizar el flujo de pasajeros y facilitar la accesibilidad a los sistemas integrados de transporte. Además, estarán conectadas al entorno mediante nuevos corredores peatonales, espacios arborizados y zonas de comercio, promoviendo una experiencia más humana y ordenada en el espacio público.

: estas estaciones, que no cuentan con edificios de acceso, destacan por su diseño funcional, compacto y robusto. Son estructuras elevadas, donde se pueden apreciar vigas y columnas de gran tamaño, ya que por encima pasarán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este modelo busca optimizar el flujo de pasajeros y facilitar la accesibilidad a los sistemas integrados de transporte. Además, estarán conectadas al entorno mediante nuevos corredores peatonales, espacios arborizados y zonas de comercio, promoviendo una experiencia más humana y ordenada en el espacio público. Estaciones descentralizadas: estas estaciones están conformadas por dos edificios separados —uno para el ingreso de pasajeros en sentido ascendente y otro para el descendente— conectados por una pasarela aérea que facilita el abordaje.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL