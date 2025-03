Ojo, conductores de Bogotá: embargarán cuentas de ahorro de 80.000 deudores de multas de tránsito

La Alcaldía de Bogotá anunció que durante el mes de marzo de 2025 va a proceder con 80.000 embargos a deudores que no han pagado multas de tránsito cometidas en la capital.

La Secretaría de Movilidad de la capital señaló que antes de proceder con esta medida cautelar, los deudores fueron invitados a realizar el pago de sus obligaciones. “Además, de dar inicio al proceso de cobro coactivo, librando y notificando el respectivo mandamiento de pago”, señaló esa entidad.

El organismo también manifestó que un ciudadano puede ser embargado por tener multas de tránsito sin pagar, saldos pendientes o acuerdos de pago en mora.

En un comunicado, la Secretaría de Movilidad de la capital añadió que después de los tiempos que otorga la ley para el pago de las obligaciones, las multas pasan a un cobro coactivo, en el que según lo establece la ley, pueden ser ordenados embargos, que se pueden extender a diferentes tipos de bienes de titularidad de los deudores.

Carros en Bogotá Colprensa

“En esta oportunidad, previa investigación y análisis de la entidad, se decidió embargar productos bancarios y financieros, donde se incluyen cuentas de ahorro y corrientes”, informaron desde la Secretaría.

El ente de tránsito también hizo un llamado a los conductores a que respeten las normas de tránsito para salvar vidas, evitar multas y problemas mayores como los cobros coactivos, que terminan en embargos que ascienden al doble del capital de la obligación, más sus respectivos intereses.

¿Cómo revisar si tiene multas de tránsito?

Si no recuerda o no sabe si tiene una multa de tránsito, usted puede verificar esta información a través de la página del Simit, donde encontrará en qué lugar del país tiene una infracción de tránsito o si, por el contrario, no tiene ninguna.

Además, la Secretaría de Movilidad dispone de una página para revisar estas infracciones , introduciendo el tipo de documento, el número del documento y la placa del vehículo.

Una de las infracciones por las que más multan a los conductores en Bogotá es por exceder el límite de 50 kilómetros por hora. Otra maniobra común es la de estacionar en sitios prohibidos.

