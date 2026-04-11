Operativo por presunto abuso contra menor en Usme terminó en desmanes: autoridades se pronunciaron

Una intervención policial en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, terminó en medio de disturbios, personas lesionadas y una investigación en curso, luego de la captura de un presunto responsable de un caso de abuso contra un menor. Aunque el procedimiento logró concretarse, la reacción de la comunidad derivó en una asonada que obligó a la intervención de unidades especializadas.



Los hechos se registraron en la noche del 10 de abril dentro de un conjunto residencial del barrio La Aurora, donde, según la información preliminar, se habría presentado un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá tras los hechos, “la comunidad informa a la zona de atención que, al interior de un apartamento en un conjunto residencial, al parecer se habría registrado un caso de abuso sexual donde un menor de edad habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad”.

La gravedad de la denuncia generó una reacción inmediata entre los residentes del sector, quienes se congregaron en el lugar y, según los reportes, intentaron tomar justicia por mano propia. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un intento de linchamiento contra el señalado agresor, lo que obligó la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá y de unidades de la UNDMO (antes ESMAD).



En medio de la creciente tensión, las autoridades desplegaron un operativo para proteger al presunto implicado y evitar que fuera agredido por la multitud. Sin embargo, el procedimiento se vio rodeado de enfrentamientos entre uniformados y algunos miembros de la comunidad, quienes lanzaron objetos contundentes y persiguieron a los policías en medio del caos.



🚨🔴 AMPLIACIÓN | ÚLTIMA HORA — URGENTE —BOGOTÁ, USME

Se agrava la situación de orden público en el conjunto residencial Aurora, al sur de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable de la agresión contra el menor sería otro adolescente residente en… https://t.co/TmmBXC5Bxn pic.twitter.com/l8L8R89iym — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) April 11, 2026

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Según expresó el comunicado, “la comunidad, al percatarse del hecho, intenta generar un linchamiento al presunto victimario; al lugar llega más apoyo policial y unidades de la UNDMO”. En ese contexto, la Policía tomó la decisión de evacuar al menor señalado mediante un vehículo institucional, debido a que se encontraba lesionado.

“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, señaló la institución.

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Durante esta maniobra se registró uno de los momentos más críticos de la jornada. Mientras el vehículo intentaba salir del conjunto, varias personas trataron de impedir su avance, lo que dejó al menos un ciudadano lesionado. “El vehículo de la Policía, al salir de este lugar, varias personas intentaron detenerlo y uno de ellos resultó lesionado”, indica el comunicado.

Versiones preliminares y material audiovisual difundido en redes sociales dan cuenta de que el vehículo arrolló a varias personas, lo que incrementó la indignación de la comunidad y agravó los disturbios.

#ATENCIÓN. Momento en que la Policía arrolla a varias personas intentando proteger al señalado abus@dor de una niña de 10 años en la loc/Usme. Por lo menos cuatro personas resultaron con gravemente lesionadas debido al pésimo procedimiento ejecutado por parte de las autoridades. https://t.co/UnJTzHtfPo pic.twitter.com/0ReWtGaiCE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Ante la magnitud de los disturbios, la Policía y la UNDMO reforzaron su presencia en la zona para contener la situación y evitar que la violencia escalara. En medio de los enfrentamientos, los uniformados recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, mientras algunos residentes continuaban persiguiendo a las autoridades en varias cuadras a la redonda.

El operativo permitió finalmente retirar al presunto implicado del lugar y restablecer de manera progresiva el orden público en el sector, aunque con consecuencias en materia de seguridad y convivencia.



Investigación en curso

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos registrados durante el procedimiento. “La Policía Nacional en Bogotá aperturó una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”, indicó la institución.

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De manera paralela, las autoridades competentes adelantan las indagaciones relacionadas con el presunto caso de abuso, así como la posible responsabilidad de quienes participaron en los disturbios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co