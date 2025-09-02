Pago por crimen de Miguel Uribe se iba a hacer cuando el senador falleciera, según fiscal del caso

La fiscal del caso del crimen contra el senador Miguel Uribe reveló este martes que Harold Barragán, séptimo capturado por el homicidio, no solo habría participado en la ejecución del hecho, sino que forma parte de una organización criminal conocida como Plata o Plomo, activa desde 2023. Esta estructura, con centro de operaciones en Bogotá y presencia en otras ciudades del país, tiene como líder a alias Mosco y está compuesta por varios actores, entre ellos alias El Viejo, El Costeño, El Caleño, Katerine Martínez (Gabriela), William González y el propio Harold Barragán.

Lo más estremecedor de la audiencia fue la revelación de que el pago por el asesinato del senador solo se haría efectivo si se confirmaba su muerte. “El pago que se les iba a dar a las personas que participaron en este hecho estaba supeditado a que se produjera la muerte del senador, lo que ya se produjo”, afirmó la fiscal. Esta declaración no solo confirma la premeditación del crimen, sino que expone la lógica perversa de una estructura que opera bajo incentivos letales.

Según la fiscal, Barragán tenía un rol clave en la organización: fabricación y tráfico de estupefacientes, adquisición y comercialización de armas de fuego, y planificación de delitos, incluido el homicidio. Los cargos que se le imputaron fueron concierto para delinquir, homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego e instrumentalización de menores, los cuales no aceptó.



Plata o Plomo: grupo de WhatsApp donde se gestionó el crimen de Miguel Uribe

La fiscal detalló que para ejecutar el atentado se utilizó una pistola Glock modificada para aumentar su letalidad. El arma fue transportada sin autorización, y todo el operativo fue coordinado a través de un grupo de WhatsApp llamado Plata o Plomo, donde estaban los miembros de la organización. En ese grupo, Harold Barragán habría realizado al menos cuatro videollamadas para coordinar el ataque junto a alias El Costeño.



Además, Barragán habría sido el encargado de reclutar al menor de edad que disparó contra el senador, y posteriormente ayudó a esconder a El Costeño y a Gabriela, dificultando la labor de las autoridades. “Harold Barragán ayudó a Elder Arteaga, alias El Costeño, a mantenerse oculto, aún cuando su captura era públicamente requerida, con lo cual se produjo una obstrucción a la justicia”, explicó la fiscal. También se conocieron conversaciones en las que los implicados hablaban de “desaparecerse” porque “estaban calientes por lo del atentado”.

La audiencia dejó claro que aún falta por identificar a otros miembros de la estructura criminal, especialmente quienes están en los niveles superiores de la pirámide delictiva.

