Tren de la Sabana se descarriló con alrededor de 600 pasajeros en carrera 30 de Bogotá: esto se sabe

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que en la tarde de este domingo, 7 de junio, se descarriló el Tren de la Sabana sobre la Avenida Carrera 30 con Calle 63. Las unidades de emergencia llegaron a atender la situación y se reportó alto tráfico en el sector mientras la locomotora era retirada. En videos compartidos por usuarios en redes sociales, se ve que los carros y motocicletas estuvieron detenidos sobre el carril central.

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"Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida", aseguró el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en su cuenta de X. La locomotora transportaba alrededor de 600 pasajeros.



La NQS también se vio afectada por una manifestación durante varias horas. La afectación era puntualmente sobre la calle 57 sentido Sur - Norte. Sobre las 8 de la noche, las personas que estaban protestando se retiraron, permitiendo la movilidad.



Cabe resaltar que el Tren de la Sabana realiza recorridos turísticos los fines de semana y los festivos. El viaje, que dura alrededor de dos horas y media, inicia en el centro-occidente de Bogotá, en el Centro Comercial Gran Estación, atraviesa la ciudad y recorre la sabana hasta la población de Zipaquirá.

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En abril de este año, el tren se chocó con un vehículo particular sobre la carrera 9 con calle 222, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Los primeros reportes indican que el vehículo particular habría invadido la carrilera del tren, justo cuando este iba a pasar. Esta arriesgada maniobra causó que el tren, que se movilizaba a alta velocidad, no alcanzara a frenar a tiempo y chocara directamente con el carro.

Y seguro que ni @petrogustavo ni @maferojas dirán una palabra ! Se descarrila el tren de la Sabana en el cruce de la avenida NQS con calle 63 en Bogotá. Gracias a Dios ninguno de los casi 600 pasajeros presenta heridas . pic.twitter.com/PxRNB6R8eX — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 7, 2026

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LAURA VALENTINA MERCADO

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