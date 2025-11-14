Este viernes 14 de noviembre, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció nuevas medidas de movilidad en Bogotá que afectan directamente a los vehículos que no están matriculados en la capital. De acuerdo con el mandatario local, la nueva norma esta directamente relacionada con el pico y placa de estos tipos de carros y el nuevo pago que tendrán que asumir con el programa de la Secretaría Distrital de Movilidad conocido como 'Pico y Paca Solidario'.

La medida se dicta en dos líneas concretas. La primera es que se le suman dos días a la restricción horaria del tránsito para estos automóviles. El alcalde de la capital precisó que se realizará dos sábados extra al mes. "Los vehículos que no están matriculados en Bogotá tendrán, a partir del semestre entrante, pico y placa dos sábados al mes", manifestó Galán, quien puntualizó que será un fin de semana "si y otro no".

De igual forma, añadió que la normativa incluye un ajuste de precio para adquirir el permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa llamado 'Pico y Placa Solidario'. Se debe destacar que este recaudo ya tiene un factor que altera la tarifa de los usuarios que incluye el impacto ambiental que causa el vehículo, el avalúo del mismo y el municipio donde está registrado. Para este último, si el carro está matriculado fuera de Bogotá, el valor tiene un incremento del 20% de la tarifa.



Ahora, con el nuevo anuncio del Distrito, este valor de incremento se eleva al 50%. "Antes se pagaba 20% más cuando el vehículo no está matriculado en la ciudad y ahora va a pagar un 50% más cuando el vehículo no está matriculado", precisó el mandatario local, quien argumentó que la "medida nos va a permitir garantizar que la gente que transita en Bogotá tome la decisión de matricularse en la capital, que es lo lógico en cierta forma y nos permite tener los recursos para hacer las inversiones en muchos frentes que se requieren: en semaforización, en tema de estado de vías, en prevención de temas de accidentes y atención más rápida para los accidentes cuando ocurran, entre otros".

