El Distrito confirmó una serie de transformaciones en la movilidad de Bogotá que modificarán la manera en que circulan los automóviles con matrícula de otros municipios. Los anuncios fueron hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán este viernes 14 de noviembre, quien explicó que estas decisiones están relacionadas con el pico y placa y con el costo del permiso ‘Pico y Placa Solidario’. La Administración aseguró que las medidas buscan ajustar el funcionamiento del sistema de circulación y definir nuevas tarifas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Más detalles: Alcalde Galán anuncia cambio para pico y placa en Bogotá: afecta carros matriculados en otra ciudad).

De acuerdo con el mandatario, la regulación corresponde a la ampliación de la restricción vehicular para los carros que no están matriculados en la ciudad. Galán informó que, a partir del próximo semestre de 2026, estos automotores tendrán pico y placa dos sábados adicionales cada mes. Detalló que operará por semanas alternas, “un fin de semana sí y otro no”. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, indicó que el funcionamiento será “igual que entre semana, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.”, por lo que no habrá modificaciones en los horarios habituales que conocen los conductores.



El alcalde sostuvo que el propósito de esta actualización es incentivar que quienes conducen a diario en Bogotá registren sus carros en la capital. Afirmó que esta variación permitirá disponer de recursos para mejorar aspectos como la semaforización, el estado de las vías y la atención de accidentes. Según su declaración, la medida está diseñada para quienes tienen automóviles que aún no están inscritos en la ciudad, así como para los vehículos nuevos que se matriculen en adelante. “Esto está contemplado para vehículos nuevos que se matriculen como también para vehículos que hoy están matriculados fuera pero circulan en la ciudad y que decidan pasarse a Bogotá”, recalcó.



¿Cuándo empezará a regir el nuevo pico y placa en Bogotá?

El Distrito señaló que la ampliación de dos sábados al mes en el pico y placa empezará a aplicarse durante el primer semestre de 2026. La fecha exacta dependerá de un nuevo anuncio de la Secretaría de Movilidad, una vez se definan los detalles operativos. Así lo confirmó Claudia Diaz en entrevista con Noticias Caracol donde reiteró que para entrar en las excepciones de las nuevas medidas tendrá que empezar el proceso de traslado de la matrícula.



Al respecto, señaló para este canal que “el traslado está alrededor de 402.000 pesos". Conforme con su explicación, "el trámite inicia con el organismo de tránsito donde tiene matriculado el vehículo y este organismo tiene hasta 60 días para hacer el traslado de los documentos a la Secretaría de Movilidad”. Debido a la demora, también mencionó que se anticipó el anuncio para que los ciudadanos inicien los procesos a tiempo. “Por eso anunciamos esta medida, que si bien va a empezar el otro año, la anunciamos desde ahora para que cuenten con el tiempo para hacer los trámites correspondientes”, precisó.

Publicidad

De las fechas, la funcionaria puntualizó “las tarifas de pico y placa solidario se actualizarán en enero y empezarán a regir a partir de enero las nuevas tarifas y pico y placa los días sábado estaremos anunciando cuándo empieza esta medida. Se estima que sea el siguiente semestre de 2026”.

(Además: Pico y placa solidario cambia en Bogotá: revise si su matrícula está entre anuncios que hizo Galán).

Publicidad

¿Por qué habrán cambios con el pico y placa y 'pico y placa solidario' en Bogotá?

Se debe destacar que la normativa incluye un segundo componente que se relaciona con la modificación del valor que deben pagar los usuarios para transitar sin restricción mediante el programa ‘Pico y Placa Solidario’. Actualmente, la tarifa se calcula con base en el impacto ambiental del vehículo, el avalúo y el municipio donde está registrado. En el caso de quienes tienen matrícula en otros lugares del país, el recargo es del 20 %. Con el nuevo ajuste, la cifra aumentará al 50 %. Galán explicó en rueda de prensa este viernes el alcance de este cambio al señalar que “antes se pagaba 20% más cuando el vehículo no está matriculado en la ciudad y ahora va a pagar un 50% más cuando el vehículo no está matriculado”. En cuanto al aumento de la tarifa del permiso solidario, se confirmó que la actualización regirá desde enero de 2026. Según la administración, ambas medidas están dirigidas exclusivamente a los carros matriculados por fuera de Bogotá.

La Alcaldía también compartió la justificación técnica que respalda estos ajustes. De acuerdo con las cifras del Distrito, en los últimos años se ha evidenciado un descenso continuo en la cantidad de matriculados en la ciudad. En el análisis presentado se afirma que “desde 2015 se han dejado de matricular en la ciudad 241 mil vehículos, evitando que se obtengan cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad”. También se reportó una caída en la proporción de vehículos nuevos registrados en Bogotá: “En el 2012 se matriculaban el 37% de los vehículos nuevos y en el 2024 fue apenas el 13.7% del total”.

En la revisión, el Distrito indicó que tres de cada diez carros que circulan hoy tienen matrícula de otros municipios, lo que significa que no aportan a los recursos destinados a enfrentar “tráfico, siniestralidad, emisiones y ruido”. Galán señaló además que el crecimiento del parque automotor a nivel nacional es cuatro veces mayor que el ritmo de incremento de los vehículos registrados en Bogotá, lo que ha acentuado la diferencia entre las cifras locales y las del resto del país.

Junto con los anuncios, la Alcaldía publicó el calendario de pico y placa vigente para noviembre. El 18, 20, 24, 26 y 28 pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. El 19, 21, 25 y 27 lo harán los automóviles finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5. El Distrito señaló que esta rotación se mantendrá mientras avanza la preparación de los nuevos cambios.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

