En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Desde cuándo empezará el nuevo cambio en pico y placa de carros en Bogotá? Estos son los afectados

¿Desde cuándo empezará el nuevo cambio en pico y placa de carros en Bogotá? Estos son los afectados

Las nuevas medidas agregaron dos días más de pico y placa en Bogotá al mes y un aumento de la tarifa del 'Pico y placa solidario'. Conozca todos los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
¿Desde cuándo empezará el nuevo cambio en pico y placa para carros Bogotá? Estos son los afectados
¿Desde cuándo empezará el nuevo cambio en pico y placa para carros Bogotá? Estos son los afectados
COLPRENSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad