¿Qué se sabe del crimen de Harold Aroca? Defensoría se pronunció e hizo fuerte llamado: "Falencias"

Ha pasado más de medio mes desde que las autoridades de Bogotá hicieron un trágico hallazgo. El pasado 10 de agosto, en un predio del barrio Los Laches, fue hallado el cuerpo sin vida de Harold Aroca, un menor de edad que duró cinco días desaparecido en la capital del país y que apareció con signos de aparente asesinato y tortura.

El último día en que lo vieron fue el pasado martes 5 de agosto. Aquel día, el menor llegó de clases, almorzó en casa y se dirigió hacia las canchas en las que entrenaba fútbol. Desde entonces, tal como dijo su madre al noticiero Citytv, no se tuvo información sobre el paradero del adolescente. En algunos videos de cámaras de seguridad que fueron grabados ese día se evidencia cómo el joven era abordado por un grupo de personas, quienes lo arrinconaron y al parecer lo intimidaron con un arma de fuego.

Las autoridades manejan una principal línea de investigación: el adolescente podría haber sido utilizado por redes de microtráfico que operaban en la zona, y estas mismas habrían acabado con su vida como forma de venganza. Sin embargo, la madre del Harold Aroca plantea una versión distinta, en la que asegura que el crimen de Aroca habría ocurrido porque él comentó en su colegio que conocía a los responsables de un homicidio reciente en el sector. "Mi hijo llegó al colegio el día lunes diciendo que sabía quién había cometido un homicidio. Dicen, a mí no me consta nada, que del salón se salió la información. El martes mi hijo llega de estudiar, almuerza, se cambia y se va al entrenamiento", relató la madre de Aroca al noticiero mencionado.



La madre también señaló que, una vez se reportó la desaparición del joven, comenzó a emitir varias alertas a las autoridades, pero estas aparentemente no fueron atendidas de forma inmediata. Según declaró al canal informativo de Bogotá, el jueves —segundo día de la desaparición— ella advirtió a la Policía que había recibido información preocupante sobre su hijo: ese mismo día, después del entierro de la víctima del homicidio mencionado previamente, se planeaba asesinarlo.

"El día jueves fue el entierro de la persona (la del homicidio antes de la desaparición de Aroca). Hubo disparos porque yo estaba ahí, entonces el Gaula como que se retiró para no poner mi vida en peligro. Y ya ese día me la llega información de que la demora es que lleguen del entierro y van a asesinar a mi hijo. Ahí, obviamente, yo pido ayuda, pero pues no pasa nada", dijo la mujer al canal informativo.



Tras crimen de Harold Aroca, Defensoría del pueblo se pronunció e hizo fuerte llamado

En un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a adelantar investigaciones "exhaustivas e independientes para esclarecer el homicidio de Harold Aroca". Dicha entidad dijo que, tras haber llevado a cabo un detallado seguimiento, pudo evidenciar "falencias en los mecanismos de prevención, atención y reacción oportuna, así como de la búsqueda urgente de personas desaparecidas. Este caso es de especial gravedad porque comprometió la vida de un adolescente que es sujeto de especial protección constitucional".

Producto de esta situación, la entidad hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para "dar prioridad y actuar con celeridad en la investigación de los hechos, garantizando a su familia el acceso efectivo a la justicia, a la verdad y a la reparación".

De la misma manera, le hico una solicitud a la Policía Nacional para que esta institución revisara los protocolos aplicados en la activación de la ruta y su correspondiente acompañamiento; más aún, en casos en los que se involucran menores de edad, quienes requieren de mayor protección constitucional. "Solicitamos, además, que toda la información disponible en sus equipos técnicos y humanos sea entregada de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al esclarecimiento de los hechos", dijo la Defensoría.

