Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Quinto tren del metro de Bogotá llegó al patio taller de Bosa: aquí las fotos

Quinto tren del metro de Bogotá llegó al patio taller de Bosa: aquí las fotos

Los trenes del metro de Bogotá tendrán la capacidad de transportar hasta 1.800 personas, pues en cada vagón podrán viajar 300 pasajeros.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de ene, 2026
Quinto tren del metro de Bogotá llegó al patio taller de Bosa: aquí las fotos
Metro de Bogotá -
Alcaldía de Bogotá

El quinto tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá ingresó al patio taller de Bosa tras su arribo al puerto de Cartagena el 13 de enero de 2026. Esta unidad inició su traslado desde Qingdao, China, el 17 de diciembre de 2025, recorriendo cerca de 1,000 kilómetros desde la costa Caribe hasta la capital. Según el reporte oficial de la Alcaldía de Bogotá, el avance general del proyecto registró un porcentaje del 70.72% con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Alcaldía, la estructura de este equipo ferroviario se compone de seis vagones que suman una longitud total de 134 metros, con un ancho de 2.90 metros y una altura de 3.90 metros.

Metro de Bogotá
Alcaldía de Bogotá

¿Cuántos pasajeros le caben al metro de Bogotá?

La capacidad de transporte se distribuye en 300 personas por vagón, permitiendo el traslado de 1,800 pasajeros por cada tren completo. Tecnológicamente, dijo la Alcaldía, los vehículos funcionan mediante un sistema 100% automático que prescinde de conductor, limitando el uso del modo manual a labores de mantenimiento en el patio taller o casos excepcionales en la vía comercial.

El protocolo en el patio taller inicia con el alistamiento de los vagones mediante el enganche mecánico y eléctrico, además de la instalación de los pasillos de intercirculación. La fase de pruebas estáticas incluye la inspección de los sistemas de frenado, tracción, mando, control e información al pasajero, junto con la verificación de la iluminación y ventilación.

Las pruebas dinámicas se desarrollan en una pista de 905 metros dotada de un tercer riel energizado. Este proceso evalúa los motores de tracción y el sistema de frenado bajo protocolos de operación normal y condiciones degradadas para verificar el comportamiento ante fallas simuladas.

Metro de Bogotá
Alcaldía de Bogotá

¿Cuántos trenes tendrá el metro de Bogotá?

El cronograma estipula la llegada de 25 trenes adicionales de manera progresiva hasta octubre de este año. Tras la certificación de las unidades, en junio iniciarán las pruebas sobre un tramo de 6 kilómetros del viaducto, comprendido entre el patio taller y la estación 4, situada a la altura del hospital de Kennedy.

La velocidad comercial promedio del sistema es de 42.5 km/h. Con este parámetro, el tiempo de desplazamiento entre la estación 1 en Bosa y la avenida Caracas con calle 72 se estima en 27 minutos. El inicio de la operación comercial del sistema está programado para marzo de 2028.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

