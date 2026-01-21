¿Qué se sabe de la licitación para la línea 2 del Metro de Bogotá tras declararse desierta?

Luego de que este martes 20 de enero se venciera el plazo para que los consorcios habilitados para la ejecución integral del proyecto de la línea 2 del Metro de Bogotá entregaran sus respectivas propuestas técnicas y económicas, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que el plan sigue adelante.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, a pocos minutos de vencer el plazo, el APCA 4 UNION L2 BOGOTA METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS, Acciona Concesiones S.L y Construcciones y Auxiliares Ferroviarias -CAF Investment Projects S.A) entregó una comunicación donde manifestó que no presentaría su propuesta debido a la imposibilidad de reconfigurar la Asociaciones en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).



En concreto, indicó que Sacyr y CAF buscaron un nuevo socio pues la firma Acciona Concesiones S.L. se había retirado del APCA.



No obstante, la Empresa Metro de Bogotá indicó que espera reabrir el proceso de licitación en febrero del presente año con una fase de divulgación que permita ampliar los posibles oferentes. Con este escenario, se podría estar adjudicando el proceso en el primer trimestre de 2027, para que se pueda suscribir Acta de Inicio a finales de ese año y entrar en operación en el 2035.

El alcalde Galán señaló que “la banca internacional está firme, el crédito de la banca se mantiene y está soportado por el convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional”.

El mandatario local dijo que Bogotá reabrirá el proceso de licitación del proyecto, con la meta de empezar a recibir las propuestas desde septiembre de este año, con miras a adjudicar la línea 2 para el primer trimestre del 2027. “Es posible lograr esto porque tenemos un proceso mucho más maduro que lo que estaba hace dos años largos. Es un proceso que ya tiene muchas respuestas, aclaraciones, modificaciones, un pliego definitivo que permite generar seguridad para los posibles proponentes”, añadió.

Galán también manifestó que el proyecto iniciará más en iniciar, pero el proceso sigue en paso firme, para lo que se garantizará que la propuesta que se elija sea la mejor para Bogotá. "Vamos por buen camino por la línea 1 y tenemos que tomar medidas para que la línea 2 termine avanzando de manera similar", añadió.



¿Dónde será la línea 2 del metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la línea 2 del Metro de Bogotá tendrá la capacidad máxima de movilizar a unos 76.000 pasajeros por hora en cada sentido cuando entre en operación, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Este proyecto comenzará en la localidad de Chapinero, donde se conectará con la Línea 1 del Metro de Bogotá. El proyecto contempla 15,5 km de longitud, un patio taller y 11 estaciones, de estas, 10 serán subterráneas y una elevada.

El recorrido se inicia en la calle 72 con carrera 10, continuará hacia el occidente de la ciudad hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali donde hace un giro hacia el norte para continuar por esta avenida y conectarse con la Avenida Longitudinal de Occidente y tomar la avenida calle 145 hasta llegar al predio del Patio Taller ubicado en el sector de Fontanar del Río.



¿Cómo va la línea 1 del Metro de Bogotá?

En tanto, la línea 1 del Metro de Bogotá sigue avanzando a buen ritmo, con corte al 31 de diciembre de 2026 alcanzó un porcentaje del 70,72 por ciento y se sumó la llegada del cuarto tren del sistema.

Según los expertos del Metro, una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Estos trenes de la línea 1 del Metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros. Esta primera línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 10 de ellas integradas con TransMilenio, y 28 edificios de acceso.

