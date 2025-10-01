En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habrá cambio importante en el pago del recibo del agua en Bogotá debido a varios intentos de estafa

Habrá cambio importante en el pago del recibo del agua en Bogotá debido a varios intentos de estafa

El Acueducto identificó un aumento en los intentos de estafa mediante correos electrónicos falsos, enlaces fraudulentos y mensajes que simulan provenir de la EAAB. Ojo a este dato.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Habrá cambio importante en el pago del recibo del agua en Bogotá debido a varios intentos de estafa
Habrá cambio importante en el pago del recibo del agua en Bogotá debido a varios intentos de estafa -
EAAB - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad