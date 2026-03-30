Revelan vínculo entre casos de Diana Ospina y el profesor Neill Cubides: "Mismo dueño"

Las autoridades continúan investigando dos casos de paseos millonarios en Bogotá que ocurrieron en la ciudad y conmocionaron a la ciudadanía. Se trata del secuestro de Diana Ospina, quien fue liberada después de 43 horas en cautiverio, y del robo, secuestro y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides. El alcalde Carlos Fernando Galán dio más detalles sobre el caso de Ospina y reveló que los casos de la mujer y el docente guardan similitudes importantes.



Las declaraciones ocurrieron en el marco de una rueda de prensa en la que mostraron los rostros de los dos capturados por el caso de Ospina. Se trata de los hermanos Diego Armando y Juan Pablo Cardozo, quienes ya están a disposición de las autoridades. Las autoridades detallaron que alias ‘Pachanga’ (Diego) era el cabecilla de la banda delictiva y fue uno de los perpetradores. Por su parte, alias ‘Pablito’ (Juan) fue el conductor del taxi y perfilador de la víctima a su salida del establecimiento comercial.



La relación entre los dos casos de paseo millonario en Bogotá

Lo que llamó la atención entre las declaraciones de las autoridades fue una relación que la investigación del caso Diana Ospina reveló. El alcalde Galán manifestó que los taxis involucrados en el secuestro de la bogotana y el del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, pertenecen a un mismo personaje. “Dos taxis, el mismo dueño”, señaló el mandatario distrital.



Este dato fue confirmado por el abogado de la familia del profesor Cubides, Juan David Bazzani, a Noticias Caracol. Ambos vehículos pertenecen a un joven que tiene una flotilla de 30 taxis. Dos de ellos habrían sido rentados a los criminales que estuvieron detrás de ambos delitos. Asimismo, el litigante señaló, según la investigación, que la flota es administrada por el hermano de este sujeto. Las autoridades investigan en este momento si los dos tenían conocimiento de estos delitos que se cometieron en los automotores de su propiedad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre otros detalles revelados por la Policía Metropolitana de Bogotá figura el hecho de que uno de los victimarios de Diana Ospina, alias ‘Pachanga’, tenía que estar cumpliendo medida de aseguramiento domiciliario por el delito de hurto, después de haber pagado tres años de condena en cárcel. Por su parte, ‘Pablito’, de 21 años de edad, había salido de la cárcel hace seis meses. Este último fue quien se presentó ante el Gaula para intentar desviar las investigaciones con declaraciones falsas.



Así ocurrió el secuestro de Diana Ospina

Diana Ospina se disponía a regresar a su casa por la madrugada del 22 de febrero desde el norte de la ciudad cuando tomó el servicio de taxi. Juan Pablo Cardozo fue quien la recogió y la llevó a su residencia, en Santa María del Lago. Allí fue abordada por dos hombres (uno de ellos era ‘Pachanga’) y dieron inicio al calvario que pasó la mujer por más de 40 horas.

Mientras sus familiares y amigos alertaban sobre su desaparición, Diana Ospina estuvo cautiva mientras que sustraían de sus cuentas cerca de 50 millones de pesos. Según la señal GPS del taxi, el vehículo pasó por Bosa, San Cristóbal y Usme. En esta última localidad retuvieron a Ospina dentro de una vivienda del barrio Juan Rey. Finalmente, la mujer fue abandonada en la vía a Choachí tras la presión ejercida por medios y autoridades.



“Durante la investigación, se logró determinar que estos delincuentes realizaron diferentes acciones para evitar su captura, como cambiar de residencia cada 4 o 5 días, no portar documentos que los pudieran identificar, evitar el uso de redes sociales y utilizar celulares con números internacionales”, reveló la Policía.



A pesar de estos intentos de huirle a la justicia, los investigadores del Gaula lograron ubicarlos y capturarlos en las localidades de Kennedy y San Cristóbal. Durante los procedimientos hallaron dos celulares, en los que podrían obtenerse más pruebas de su actuar ilegal. Ambos hombres fueron enviados a la cárcel.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co