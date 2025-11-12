Revelan grave antecedente de Ricardo González, detenido en caso de Jaime Esteban Moreno: "Problemas"

La Fiscalía General de la Nación, en el marco de la audiencia de judicialización de Ricardo González Castro, el segundo individuo aprehendido por el homicidio del joven universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, presentó argumentos contundentes que delinearon el perfil del procesado y la gravedad de su participación en la golpiza fatal. La Fiscalía, para sustentar su solicitud de detención preventiva, no solo detalló la secuencia violenta de los hechos, sino que también hizo pública información concerniente a un antecedente de González relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas y las repercusiones que esta conducta le había generado en su vida laboral.

La delegada fiscal, Elsa Cristina Reyes, durante su intervención, expuso que el historial del acusado era un factor que debía ser considerado al evaluar la necesidad de imponer una medida privativa de la libertad.



La funcionaria judicial manifestó la existencia de pruebas que indicaban que Ricardo González Castro había tenido dificultades previas debido a la ingesta de alcohol. En sus palabras, la fiscal argumentó que, para determinar el por qué este joven debe ir a la cárcel, se hizo necesario dar a conocer sus antecedentes de consumo de licor. Enfatizó que el consumo de bebidas alcohólicas había desencadenado, incluso, la pérdida de empleos. La Fiscalía fue específica al señalar que se cuenta con "máxime que tenemos evidencias de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado dentro del proceso que ingería licor y que había tenido problemas inclusive en el trabajo por esa ingesta de licor". Esta información se presentó como parte de la justificación para pedir la reclusión intramural.



¿Cuál fue el papel que tuvo Ricardo González en brutal golpiza? Esto dijo Fiscalía

Ricardo González, quien se entregó a las autoridades en Cartagena el lunes 10 de noviembre, fue imputado con el delito de homicidio doloso agravado. Durante la diligencia judicial, que se llevó a cabo de manera virtual entre Bogotá y Cartagena, el procesado optó por no aceptar los cargos que le fueron formulados. La fiscal Reyes solicitó a la jueza que se impusiera una pena que oscila entre los 400 y 600 meses de prisión, un periodo equivalente a 33 a 50 años de encarcelamiento, en caso de ser hallado culpable.



La Fiscalía, además de revelar los antecedentes personales, se concentró en la reconstrucción pormenorizada de la agresión que ocurrió la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, actuando González "en conjunto con Juan Carlos Suárez para atacar al joven estudiante". La delegada judicial describió cómo ambos agresores, Ricardo González y Juan Carlos Suárez Ortiz, se aproximaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo mientras este se encontraba acompañado. La primera fase de la agresión se inició cuando Suárez “le propinó un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo”. Esta confrontación inicial se detuvo gracias a la intervención de un amigo de la víctima, de apellido Cárdenas. Sin embargo, la acción violenta se reanudó “minutos después, en mediaciones de la calle 64 con carrera 15".

En este segundo momento de la confrontación, la fiscal destacó la existencia de un "presunto acuerdo previo" o "acuerdo concomitante" entre los agresores. Según la Fiscalía, "Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino”. En desarrollo de esta acción concertada, Juan Carlos Suárez golpeó a la víctima nuevamente, lo que causó otra caída al suelo. Fue en ese preciso instante que la intervención de Ricardo González se convirtió en el acto determinante para el deceso del joven. La fiscal precisó que "Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”.

La Fiscalía sostuvo que esta patada por la espalda a la víctima, que ya se encontraba en estado de indefensión, representó el "punto de quiebre para el posterior deceso". La agresión no cesó con la caída. El ente acusador detalló que ambos hombres continuaron golpeando a la víctima, dirigiendo patadas “principalmente a la cabeza y el tórax”. Esta violencia se mantuvo, a pesar de que la víctima presentaba un evidente "sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”. La fiscalía subrayó que los golpes fueron dirigidos a zonas vitales del cuerpo humano, como la cabeza, que son "golpes idóneos para causar su muerte, como en efecto sucedió”. La consecuencia directa de las lesiones fue que Jaime Esteban Moreno Jaramillo sufrió "múltiples fracturas en el cráneo que desencadenaron en su muerte ese mismo día”.

La delegada fiscal argumentó que Ricardo González actuó con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta y de la intención de generar un daño fatal. Señaló que "Usted era consciente de que existió ese acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Jaime Esteban".

Adicionalmente, la entidad calificó el ataque como un acto ejecutado "con abuso de condición de superioridad", destacando que se trataba de “cuatro personas contra una sola víctima, lo que demuestra una ventaja numérica y de condiciones”. La funcionaria reiteró la gravedad del hecho al manifestar que la intención era "golpear a esta persona de manera aleve de manera desproporcionada golpeando sus órganos vitales con el fin de causarle la muerte y observando que se encontraba ya en una situación en la que estaba sangrando profusamente". La fiscal concluyó su intervención señalando que esta situación "le segó la vida a alguien aquí ya no hay vuelta atrás aquí ya no hay posibilidad de que ese muchacho se vuelva a encontrar con su familia que continúe con su carrera no solamente afecta a esta persona que estaba estudiando sino a toda su comunidad educativa sus compañeros de estudio su familia sus amigos que ven que esa situación ya ni siquiera pueden salir a la calle tranquilos".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.