En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Inpec toma medida tras atentados a funcionarios en cárceles del país: "Ataques sistemáticos"

Inpec toma medida tras atentados a funcionarios en cárceles del país: "Ataques sistemáticos"

Se presentaron tres ataques a dragoneantes en menos de24 horas, en Bogotá y algunos municipios de Valle del Cauca. El sindicato del Inpec solicita más apoyo para garantizar la seguridad del gremio.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Funcionarios del Inpec.
Funcionarios del Inpec.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad