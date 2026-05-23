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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Imágenes de accidente en Club El Nogal: vehículo cayó del segundo piso del parqueadero

Imágenes de accidente en Club El Nogal: vehículo cayó del segundo piso del parqueadero

Autoridades informaron que el conductor del carro siniestrado se encuentra estable. Esto dijo el Club El Nogal sobre el siniestro en sus instalaciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Imágenes de accidente en Club El Nogal: vehículo cayó del segundo piso del parqueadero

Los ciudadanos en el norte de Bogotá se vieron sorprendidos por un impresionante accidente de tránsito ocurrido en el Club El Nogal, en la tarde del sábado 23 de mayo.

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Hasta la localidad de Chapinero llegaron Bomberos Bogotá y una ambulancia para atender al conductor de la camioneta, la cual quedó bocarriba por el incidente. (Lea también: Conductor arrolló a varias personas en inmediaciones del Hospital de Suba: esto es lo que se sabe)

¿Cómo está el conductor del carro volcado?

La Policía de Tránsito de Bogotá informó que el vehículo cayó del segundo piso del Club El Nogal cuando el conductor daba reversa en el parqueadero.

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El subcomandante de Policía de la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, mayor Camilo Salazar, informó que se dio “una precipitación vehicular con volcamiento total, carrera 7 con calle 78, más exactamente en el Club El Nogal”.

“Su conductor tiene un trauma craneoencefálico leve, es trasladado a la Clínica El Country, gracias a Dios no tenemos pérdidas de vidas”, añadió.

Entretanto, desde el Club El Nogal informaron que el accidente se produjo sobre las 4:18 p.m. “Desde el primer momento, el percance fue atendido de manera inmediata por el equipo del Club, en articulación con los organismos de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo estrictamente todos los protocolos de seguridad y atención establecidos para estos sucesos”, precisó, asegurando que la situación ya estaba bajo control.

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Desde Bomberos Bogotá se informó que se logró rescatar y dar "atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la Cra 7 con Clle 78”.

Imágenes de accidente en Club El Nogal: vehículo cayó del segundo piso del parqueadero

Mientras se adelantaban las labores de rescate, se deshabilitó uno de los carriles de acceso vehicular por la carrera 7 del Club El Nogal.

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Minutos después, una grúa llegó al sitio para levantar el vehículo volcado sobre el andén, que por fortuna no afectó a otras personas con la caída desde el segundo piso del parqueadero del club.

Las autoridades investigan si el accidente de tránsito en Bogotá se produjo por una falla mecánica o un error humano. (Lea también: Grave accidente en obras de la NQS de Bogotá deja un trabajador muerto y cuatro personas heridas)

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