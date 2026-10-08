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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ruptura de tubo madre en el norte de Bogotá provoca emergencia y afecta la movilidad en Usaquén
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Ruptura de tubo madre en el norte de Bogotá provoca emergencia y afecta la movilidad en Usaquén

La emergencia se registró en la carrera Séptima con calle 125, en sentido sur-norte. La acumulación de agua ocasionó el desplome de un techo que afectó tres vehículos y dejó a una persona trasladada a un centro asistencial.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Tubo madre se rompió
Ruptura del tubo en Bogotá provocó que colapsará un techo de una estación de servicio
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En la noche de este jueves 8 de octubre, la ruptura de un tubo madre provocó una emergencia en la carrera Séptima con calle 125, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La situación afectó la movilidad en sentido sur-norte y generó congestión vehicular durante la hora pico.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá envió personal al lugar para atender la emergencia, establecer las causas de la ruptura y adelantar los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

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La acumulación de agua también provocó el desplome del techo de una estación de servicio, que afectó tres vehículos. Una persona que se encontraba en uno de los automotores fue trasladada a un centro asistencial. Además, habitantes del sector reportaron la suspensión del servicio de agua tras la emergencia.

Las autoridades continúan atendiendo la situación. Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó tomar como vías alternas la carrera 9 y la calle 116.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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