Mensaje de esposa de Neill Felipe Cubides, profesor asesinado en Bogotá: "Que no sea un número más"

Sigue la consternación en el país por el asesinato del profesor y asesor de la Procuraduría Neill Felipe Cubides, cuyos restos fueron encontrados en zona rural de Usme, en Bogotá, este lunes. En esa zona de la ciudad personal del CTI de la Fiscalía adelanta labores para tratar de esclarecer los hechos, mientras la familia del docente adelanta su velación. Precisamente, Noticias Caracol habló con su esposa, Dennis Alfaro, quien ante las cámaras, en medio de su dolor, hizo un llamado a las autoridades para que el caso del profesor "no sea un número más" de la inseguridad de la capital.



"Con profundo dolor mi hija, mi hijo y toda la familia lamentamos la muerte de Neill Felipe, adorado esposo, excelente padre, víctima inocente de la violencia e inseguridad que agobia y azota a nuestro país", afirmó Dennis al inicio de su mensaje. "Agradecemos los mensajes de solidaridad por esta irreparable pérdida de un ser humano admirable, profesional calificado y docente que compartió sus conocimientos y experiencias con muchos estudiantes y compañeros de trabajo".

La mujer señaló que la familia del profesor exige y espera que las autoridades, "con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo, y capturar y condenar a los responsables, por favor, que no haya impunidad".

El cuerpo del profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado fue hallado sin vida en el sur de Bogotá luego de cuatro días de ser reportado como desaparecido. “Su paso por nuestra facultad dejó huella significativa en quienes tuvieron la oportunidad de aprender, trabajar y dialogar con él”, escribió esa institución, que dio a conocer el lamentable hallazgo.



Neill Cubides fue visto por última vez el pasado 15 de enero cuando tomó un taxi desde los alrededores de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, donde estaba pendiente de su hijo enfermo, con quien asistió junto a su esposa a una urgencia médica. El profesor universitario vestía una chaqueta de color naranja, un pantalón negro y zapatos de ese mismo tono, con esas señales sus amigos y familiares dieron aviso de que no conocían su paradero y alertaron a las autoridades sobre su desaparición.



Denis Alfonso había contado que ese día el docente estaba acompañando a su hijo de 10 años, quien sufrió una urgencia y estaba en el área de pediatría. Fue a las 10:10 p.m. cuando Neill salió de clínica porque solo podía estar un acompañante con el menor. “Le dije que se fuera para la casa a descansar”, contó la pareja del profesor de la Universidad Externado.

Ahora, la mujer, visiblemente afectada tras la noticia, hizo un llamado: "Que Neill Felipe no sea un número más, ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma". "Neill Felipe ya no está con nosotros, pero su recuerdo, amor, bondad, calidad humana y valores perdurarán por siempre (...) Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz".

"Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos, nunca te olvidaremos, eres y serás nuestro motivo para seguir adelante", dijo la mujer ante las cámaras de este noticiero. Y agregó: "No podemos seguir así como sociedad, como que nada nos importa, como que una vida no vale nada. Por favor, tenemos niños, jóvenes, ¿qué ganan con esto? Hacen sufrir familias, ¿quién puede perdonar una cosa de estas? Mis hijos están devastados, sus compañeros y estudiantes están devastados".

