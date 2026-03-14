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Hombre en Bogotá pidió un carro por aplicación y le robaron sus pertenencias en el viaje

Tres hombres fueron capturados. Uno de ellos tiene antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido una condena de 10 años en prisión.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Robo en vehículo de plataforma en Bogotá
Los criminales fueron interceptados por una patrulla.
Policía Metropolitana de Bogotá

La noche de un ciudadano en Bogotá pasó a ser amarga después de que abordara un vehículo solicitado por plataforma el pasado 13 de marzo y fuera víctima de hurto. Los hechos ocurrieron en el barrio San Felipe, de la localidad de Barrios Unidos. Los ladrones fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

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Según el relato de la víctima, revelado por la Policía, este hombre había solicitado un servicio de transporte por plataforma digital. Sin embargo, apenas una cuadra después de iniciar el trayecto, dos hombres se subieron al automotor y lo intimidaron para quitarle sus pertenencias. El mismo ciudadano fue quien dio aviso a los agentes que estaban en ese momento en el CAI Polo.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos, en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’. Una patrulla de vigilancia logró interceptar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un bolso que contenía tres teléfonos celulares hurtados, por lo que capturaron a los presuntos responsables.

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Las autoridades informaron que los elementos recuperados están avaluados en aproximadamente 6 millones de pesos. Además, el vehículo utilizado en el hurto fue inmovilizado. Uno de los capturados, según la Policía, presenta antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido previamente una condena de 10 años en prisión. Los tres hombres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar hechos de inseguridad que afecten la convivencia a través de la línea de emergencia 123.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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