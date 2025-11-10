En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Cuántos grados de alcohol tenía taxista que provocó grave accidente en el sur de Bogotá?

¿Cuántos grados de alcohol tenía taxista que provocó grave accidente en el sur de Bogotá?

Mientras el conductor Eduardo Chala se enfrenta a las autoridades y la familia de las víctimas exige justicia, dos de los niños heridos permanecen en el hospital Santa Clara con bajas probabilidades de sobrevivir, según el papá.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Conmovedor mensaje de papá de niños entre la vida y la muerte tras accidente en Bogotá: "Lo perdono"

Publicidad

Publicidad

Publicidad