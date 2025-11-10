¿Cuántos grados de alcohol tenía taxista que provocó grave accidente en el sur de Bogotá?

El reloj marcaba las 8:28 de la noche y en tan solo segundos lo que parecía un día normal terminó en tragedia mientras los vecinos compartían, el comercio de movía y varios vehículos permanecían estacionados en el barrio La Sierra, localidad San Cristóbal, sur de Bogotá. El taxista de un vehículo de placas VDW626 que descendía por una de las principales calles arrolló a 11 personas.

La velocidad del vehículo lo llevó hasta el andén. Cámaras de seguridad grabaron cómo algunas personas lograron refugiarse detrás de unas motos parqueadas que amortiguaron el impacto.

Las personas en la esquina lograron salvarse por centímetros, igual que un pequeño que queda a escasos pasos del punto donde ocurre el impacto principal. Cuatro menores, lamentablemente, quedaron atrapados debajo del taxi.



En medio de la consternación, todos se levantan. Algunos motociclistas corren a ayudar a los heridos. En la escena también aparecieron dos policías que interceptan al conductor del vehículo, quien estaba borracho.



Más de cinco ambulancias tuvieron que arribar a este lugar mientras policías, paramédicos y vecinos intentaban subir a los heridos a las camillas. De las once personas heridas, cuatro son menores de edad. Dos permanecen en el Hospital Santa Clara con graves lesiones tras recibir el impacto directo de este vehículo.



¿Quiénes son los niños heridos en accidente en sur de Bogotá?

Los nombres de los dos niños que permanecen en estado crítico en el hospital Santa Clara son Estefanía y Martín.

Jorge Arturo, papá de los menores heridos, habló en Noticias Caracol y dijo que “no nos dieron esperanzas de vida de los dos niños porque muy riesgoso. Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”.

Sobre el parte médico de los menores, Heidy Miranda, familiar de los niños heridos, reveló que “Estefanía tiene muerte cerebral y Martín igual”.



¿Qué se sabe sobre el taxista que causó accidente en sur de Bogotá?

El conductor, un hombre de 56 años, identificado como Eduardo Chala, fue capturado en el lugar. “Se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las vías embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”, indicó el coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Por ahora, el taxista implicado en este terrible hecho enfrenta el delito de lesiones personales. Sin embargo, la familia de las víctimas insiste en un llamado a la justicia.

“Destrozaron a una familia. ese señor que pensaba para coger su carro y manejar tomado”, dijo Heidy Miranda.

Por su parte, Jorge Arturo, destrozado, manifestó que “a mis hijos los amo y los adoro, pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego en el reino de mi Dios todopoderoso, que en algún momento los vamos a encontrar”.

Por último, Jorge les envió un mensaje a todos conductores: “Solamente les pido a todas las personas, a todos los colombianos, que no tomen cuando estén manejando. Mire las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”.

Mientras tanto, el barrio La Sierra sigue marcado por esas cuatro fracciones de segundo que cambiaron para siempre la vida de esta familia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias