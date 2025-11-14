Así es la cochera del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa, la más grande de Latinoamérica

El proyecto del Metro de Bogotá continúa avanzando con sus diferentes frentes de obra, incluidos los trazados con sus líneas férreas, sus estaciones y por supuesto, el patio taller en la localidad de Bosa. La empresa al frente del futuro medio de transporte dio a conocer cómo quedó la cochera del patio taller en el que se albergarán los 30 trenes de la Línea 1.

"La terminación de la infraestructura del Edificio 104, o también denominado cochera de trenes que está ubicado en el patio taller del predio El Corzo en la localidad de Bosa. En esta infraestructura se albergarán los trenes que conformarán la Línea 1 del Metro de Bogotá. Por sus dimensiones, es la cochera más grande de Latinoamérica", se lee en un comunicado de la empresa.



¿Cómo es la cochera del Metro de Bogotá, la más grande de Latinoamérica?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la cochera de trenes ubicada en el patio taller en Bosa es una nave industrial de gran escala de 540 metros de largo por 57 metros de ancho, que suman un área construida cercana a 25.000 m². "En su interior, tiene espacios para 10 plataformas férreas en las que se estacionarán los trenes del metro y en donde también se realizarán actividades de lavado intensivo".



El edificio de la cochera cuenta con fachas con un "diseño funcional y contemporáneo que combina muros de mampostería de bloque de concreto con módulos de fachada en tonos y geometrías que generan contraste visual". Asimismo, explicaron que el techo tiene franjas de iluminación natural con tejas traslúcidas ubicadas cada 5,3 metros en promedio, esto para mejorar la eficiencia energética del edificio al reducir la necesidad de iluminación artificial durante el día.

Cerca de 200 personas y entre 10 a 15 máquinas trabajando de manera simultánea, fueron necesarias para la construcción de la cochera que ya puedo albergar a algunos de los primeros trenes que han llegado a la ciudad. "Exigió una planeación rigurosa y coordinación continua. De esta forma logró cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad, consolidándose como un referente en la construcción de infraestructura férrea en el país".

¿Cómo es el avance de las obras del Metro de Bogotá?

El más reciente reporte del proyecto indica que hay un avance del 67,17% con corte al 31 de octubre de 2025. La EMB aseguró que también se adelanta en la ampliación de la Línea 1 hasta la calle 100 con autopista Norte y los proyectos de las Líneas 2 y 3. Este año se dio la llegada de los primeros trenes y los cuatro vehículos multipropósito del sistema.

"Pusimos en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias del proyecto; comenzamos a ver las imponentes estructuras de las estaciones de Metro y TransMilenio, que se integrarán al sistema a lo largo del trazado; y la operación de las 8 gigantescas vigas lanzadoras que hoy ya han armado más de 8,5 kilómetros de viaducto a 14 metros de altura en promedio", mencionaron en un reciente informe sobre los avances clave del proyecto.

Por su parte, en el Patio Taller se continúa con la instalación de las vías férreas, bodegas, talleres, grúas y el equipamiento necesario para la limpieza, mantenimiento y reparación de los trenes del futuro sistema de transporte. "Las obras contemplan el cerramiento perimetral, el mejoramiento de las vías de acceso, el sistema de drenaje de aguas lluvias y el traslado de redes existentes. En total, se construirán más de 79.000 m², en lo que se puede denominar el corazón operativo de la Línea 1 del Metro de Bogotá".