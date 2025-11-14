En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así es la cochera del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa, la más grande de Latinoamérica

Así es la cochera del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa, la más grande de Latinoamérica

La Empresa Metro de Bogotá reveló cómo quedó la cochera ubicada en el patio taller de Bosa. El lugar albergará los trenes de la Línea 1 del sistema, programada para iniciar operación en 2028.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de nov, 2025
Así es la cochera del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa, la más grande de Latinoamérica
La cochera podrá albergar los 30 trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Empresa Metro de Bogotá

