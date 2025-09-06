Publicidad

Carlos Fernando Galán dice que no viajará a Washington junto con otros alcaldes: ¿por qué?

Carlos Fernando Galán dice que no viajará a Washington junto con otros alcaldes: ¿por qué?

El viaje fue anunciado por los principales alcaldes del país con el fin de reforzar las relaciones con Estados Unidos. La noticia fue rechazada por el presidente Gustavo Petro y por la embajada colombiana en EE. UU.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:16 p. m.
Carlos Fernando Galán dice que que no viajará a Washington junto con otros alcaldes
Colprensa / Getty Images