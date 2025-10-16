Reportan extenso trancón en la Avenida Calle 26: aeropuerto El Dorado está casi bloqueado

Las autoridades de tránsito de Bogotá reportaron en la mañana de este jueves 16 de octubre un tráfico vehicular más congestionado que el habitual en la Avenida Calle 26. El trancón, al parecer, se debe a un grave accidente entre un automóvil y una motocicleta cerca a la carrera 82 de este importante corredor vial.

La cuenta Bogotá Tránsito, de la Secretaría de Movilidad, informó sobre las 8:06 a. m. que se presentaba "alta congestión vehicular en el corredor de la Av. El Dorado (calle 26) sentido Occidente - Oriente. Alto aforo vehicular en la localidad de Fontibón". La cuenta aseguró que la Unidad de Agentes Civiles y Grupo Guía hacían verificación y gestión del tránsito.

"A esta hora, se presenta tráfico pesado en las vías de acceso al aeropuerto El Dorado. Si llevas equipaje de bodega, usa el servicio Self Bag Drop. Recuerda llegar con antelación: 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas antes para internacionales", se lee en las redes sociales oficiales del aeropuerto.



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL