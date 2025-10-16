En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Reportan extenso trancón en la Avenida Calle 26: aeropuerto El Dorado está casi bloqueado

Reportan extenso trancón en la Avenida Calle 26: aeropuerto El Dorado está casi bloqueado

En la mañana de este jueves se reportó un trancón en la Avenida Calle 26 por un accidente de tránsito. La situación elevó los tiempos de movilización hacia y desde el aeropuerto El Dorado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de oct, 2025
Reportan extenso trancón en la Avenida Calle 26: aeropuerto El Dorado está casi bloqueado
Tráfico denso por la Avenida Calle 26 en inmediaciones al aeropuerto El Dorado.
Redes sociales

