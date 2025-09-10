Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / TransMiCable restableció operaciones tras suspender servicio por novedades técnicas: esto se sabe

TransMiCable restableció operaciones tras suspender servicio por novedades técnicas: esto se sabe

La empresa de TransMilenio le confirmó a Noticias Caracol que todos los usuarios fueron evacuados del sistema TransMiCable mientras se resolvía el inconveniente.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:15 p. m.
Comparta en:
TransMiCable suspende operaciones
TransMiCable suspende operaciones temporalmente -
Colprensa